Neues Angebot für E-Biker Koblenz prüft Route für 350 Kilometer langen Mosel-Radweg Doris Schneider 13.02.2026, 12:15 Uhr

i Rennradfahrer und E-Biker sind die Zielgruppe des neuen Moselhöhen-Radwegs, der von Saarburg bis Koblenz führen soll. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Von Saarburg bis an das Deutsche Eck: Der Stadtrat in Koblenz befürwortet den neuen Mosel-Höhenradweg. Bevor der Kooperationsvertrag unterzeichnet wird, fordern Stadtteile wie Güls jedoch Nachbesserungen bei der Streckenführung durch Ortskerne.

Dank E-Bike sind längst auch die Höhen für Radwanderer und -sportler erreichbar, und vor diesem Hintergrund wird derzeit auch ein neuer Höhenweg an der Mosel geplant: Die Route zwischen Saarburg und Koblenz soll insgesamt rund 350 Kilometer lang werden.







Artikel teilen

Artikel teilen