Von Saarburg bis an das Deutsche Eck: Der Stadtrat in Koblenz befürwortet den neuen Mosel-Höhenradweg. Bevor der Kooperationsvertrag unterzeichnet wird, fordern Stadtteile wie Güls jedoch Nachbesserungen bei der Streckenführung durch Ortskerne.
Dank E-Bike sind längst auch die Höhen für Radwanderer und -sportler erreichbar, und vor diesem Hintergrund wird derzeit auch ein neuer Höhenweg an der Mosel geplant: Die Route zwischen Saarburg und Koblenz soll insgesamt rund 350 Kilometer lang werden.