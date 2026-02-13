Friedlicher Schwerdonnerstag
Koblenz: Polizei warnt vor KO-Tropfen an Karneval
Die Närrinnen und Narren trotzen auf dem Plan dem schlechten Wetter.
Alexej Zepik

Jecken, Möhnen und etliche Besucherinnen und Besucher: Beim Schwerdonnerstag in Koblenz, Mülheim-Kärlich und Mayen kamen viele feiernde Karnevalisten zusammen. Die Polizei zieht Bilanz.

Lesezeit 1 Minute
Die Polizei zieht trotz einzelner Vorkommnisse eine positive Bilanz zum Auftakt des langen Karnevalswochenendes in Koblenz, Mülheim-Kärlich und Mayen. Im Großen und Ganzen verlief der Schwerdonnerstag demnach friedlich.Hier und da sei es mal zu laut gewesen, aber es habe sich auf ein normales Maß beschränkt, sagt die Polizei aus Mayen auf Anfrage unserer Redaktion.

