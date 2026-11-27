Neubau des Ordnungsamtes Koblenz plant Tiefgarage auch als Zufluchtsort Alexander Thieme-Garmann 27.11.2026, 07:00 Uhr

i Versprüht den Charme der 1960er Jahre: das Ordnungsamt in der Ludwig-Erhard-Straße 2. Ein Neubau inklusive Tiefgarage soll her. Alexander Thieme-Garmann

Braucht das neue Koblenzer Ordnungsamt wirklich eine kostspielige Tiefgarage? Die Frage war jüngst im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung aufgekommen. Doch die Garage soll mehr sein als ein Abstellplatz für Autos.

Im Alltag sollen hier Autos parken, im Krisenfall könnten Menschen Zuflucht finden: Beim geplanten Neubau des Koblenzer Ordnungsamtes in der Ludwig-Erhard-Straße spielt auch der Zivilschutz eine Rolle. Die vorgesehene zweigeschossige Tiefgarage mit 45 Stellplätzen soll so konzipiert werden, dass sie im Falle einer Bedrohung von außen auch als Rückzugsort dienen kann.







Artikel teilen

Artikel teilen