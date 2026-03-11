Zahlen für den Mehrwert: Ab Oktober sollen Übernachtungsgäste in Koblenz eine Gebühr entrichten, die direkt in die touristische Infrastruktur fließt. Herzstück des Konzepts ist eine neue Gästekarte, die Besuchern attraktive Vorteile und Rabatte bieten soll.
Zum 1. Oktober wollen die Stadt Koblenz und die Koblenz-Touristik einen Gästebeitrag einführen. Die Hunderttausenden Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben sollen so künftig Geld einbringen, das direkt in den Tourismus fließt. Fertig ausgearbeitet ist das Konzept noch nicht, ziemlich sicher soll der Beitrag aber Gästen auch einen Mehrwert bieten.