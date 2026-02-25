Wie hoch steht das Wasser? Koblenz: Pegelstand des Rheins sinkt wieder 25.02.2026, 14:33 Uhr

i Das Rheinufer bei Koblenz am Mittwochvormittag Albrecht Kahl

Laut Hochwasserzentrale ist vorerst der Höchststand des Rheins bei Koblenz erreicht. Das ist die Lage.

Am Pegel Koblenz wurde am Dienstag um 10.45 Uhr der Höchststand bei 550 Zentimetern erreicht. Seit Dienstagnachmittag fallen die Wasserstände weiter. Die Meldehöhe wird voraussichtlich im Verlauf des Freitags unterschritten. Für die kommenden Tage sind weiter fallende Wasserstände vorhergesagt, teilt die Hochwasservorhersagezentrale des Landes mit.







