Koblenz möchte Verkehrsführung am Moselufer anpassen

Tempo 30 und Engstellen: Die geänderte Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz hat rege Diskussionen über ihre Sinnhaftigkeit ausgelöst. Nun legt die Stadtverwaltung eine erste Analyse der Situation vor. Dabei werden auch bauliche Anpassungen angekündigt.
Eine verengte Fahrbahn und Tempo 30 sollen den Verkehr am Peter-Altmeier-Ufer beruhigen und sicherer gestalten. Doch die Maßnahmen sorgten für viel Kritik, vor allem von Radfahrern, zu deren Sicherheit diese Maßnahme ja entscheidend beitragen sollte.