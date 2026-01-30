Generalstaatsanwalt ermittelt Koblenz: Linksextremer Brandanschlag auf Rüstungsfirma? Jan Lindner 30.01.2026, 15:29 Uhr

i Auf dem Gelände der Rüstungsfirma Thales im Koblenz sind drei Transporter angezündet worden. Alexej Zepik

Auf dem Gelände der Rüstungsfirma Thales im Koblenzer Industriegebiet sind drei Transporter angezündet worden. Im Internet haben vermutlich Linksextremisten ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Jetzt ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft.

Die Täter kamen am frühen Dienstagmorgen, überwanden den Zaun des Firmengeländes im Koblenzer Industriegebiet am Rhein, zündeten drei Transporter an und waren wieder verschwunden, als Polizei und Feuerwehr mit Blaulicht am Tatort aufkreuzten. Verletzt wurde bei der Tat niemand, der Sachschaden beträgt 150.







Artikel teilen

Artikel teilen