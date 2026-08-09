Rhein in Flammen
Koblenz leuchtet und feiert: Unsere schönsten Bilder
Farbenprächtige Bilder am Nachthimmel und immer wieder staunende Blicke nach oben: Das große Abschlussfeuerwerk und die Drohnens
Farbenprächtige Bilder am Nachthimmel und immer wieder staunende Blicke nach oben: Das große Abschlussfeuerwerk und die Drohnenshow haben am Samstagabend den Höhepunkt von Rhein in Flammen in Koblenz markiert.
Alexej Zepik

Volle Ufer, ausgelassene Stimmung und ein leuchtender Nachthimmel: Rund 80.000 Menschen haben am Samstag Rhein in Flammen in Koblenz gefeiert. Unsere Bilder zeigen die schönsten Momente des Abends.

Lesezeit 1 Minute
Koblenz hat gefeiert – und das zu Zehntausenden: Rund 80.000 Besucher kamen nach Angaben des Veranstalters am Samstag zu Rhein in Flammen. Auch wenn der traditionelle Schiffskonvoi wegen des niedrigen Rheinpegels in diesem Jahr ausfallen musste, tat das der Stimmung an Land keinen Abbruch.
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