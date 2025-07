Die fulminante Finalshow zum Abschluss der Gauklerfestung bot einen Querschnitt dessen, was in den vergangenen zweieinhalb Tagen Tausende von Besuchern auf die Festung Ehrenbreitstein gelockt hatte. Das Menü aus Comedy, Varieté, Straßentheater und Walk-Acts zeigte noch einmal die Vielfalt des Genres. Keine Geringere als Dörthe Dutt, die selbst ernannte Grand Dame des Koblenzer Showbiz, führte durch das dreistündige Programm. Von Zeit zu Zeit tauschte sie ihren Job als Moderatorin mit dem der Entertainerin.

Dabei wusste die Glamour-Ikone das von ihr so bezeichnete TV Mittelstrahl-Fernsehballett an ihrer Seite. Die Tänzer lieferten die passende Choreografie zu Dörthe Dutts Hits, die von Fleischkäs' und Flamingos handeln. Nichtsdestotrotz war sich die Dragqueen bewusst, dass ihre Gesangseinlagen außer Konkurrenz zu den Auftritten der Künstler liefen, die hofften, bei der Vergabe der diesjährigen Auszeichnungen ein Wörtchen mitzureden. Als Erster sahnte Comedian Ingo Appelt ab, der aus den Händen von Saskia Scherhag-König, der ersten Vorsitzenden des Fördervereins Kultur im Café Hahn, den „Goldenen Arsch mit Ohren“ entgegennehmen durfte. Der Routinier revanchierte sich mit einem Stand-up-Auftritt, in welchem er Politiker und andere Showgrößen parodierte.

i OB Langner und Dörthe Dutt begrüßen Künstler und Juroren zusammen auf der Bühne. Alexander Thieme-Garmann

Die Auszeichnung für den besten Walking Act erhielt Stiltlife aus Amsterdam. Das feengleiche Quartett auf Stelzen verzichtete aus nachvollziehbaren Gründen auf einen Bühnenauftritt. Lieber entfaltete es seinen farbenfrohen Zauber im Zuschauerbereich. Unterdessen hatte Dutt die Gunst der Stunde genutzt, ihre glamouröse Garderobe zu wechseln, wozu sie im Laufe des Abends noch mehrmals Gelegenheit haben sollte. Immerhin erwartete das Publikum ein straffes Programm, das unter der Regie von Karl-Heinz Helmschrot sieben weitere Acts vorsah. Die darin involvierten Künstler waren von einer namhaften Jury im Vorfeld als Kandidaten für den Kleinkunstpreis 2025 auserkoren worden.

i Stiltlife aus Amsterdam erhielt den Preis für den besten Walking Act. Alexander Thieme-Garmann

Am Ende entschieden sich die Juroren für Conrad Edwin Wawra aus Erfurt, der als „Kaosclown“ Blumenwasser trinkt und kleine Mädchen in Mülltonnen verschwinden lässt. Für Leistungen wie diese überreichte ihm Berti Hahn die Siegerurkunde. Auf Platz zwei landete das argentinische Duo „A Tope“, das mit seiner Akrobatik und Clownerie klassisches Straßentheater repräsentiert. Dritter wurde der ebenfalls aus Argentinien stammende Clown Tony Fratello. Einen Sonderpreis erhielt der Vierte, Sören Geisler aus Berlin, der mit Diabolo-Jonglage und Breakdance glänzte. Obwohl sie am Ende leer ausgingen, trugen drei weitere Künstler beziehungsweise Formationen zu einem glanzvollen Abschluss der Gauklerfestung 2025 bei: Die Tanzfabrik Mittelrhein begeisterte mit Urban Streetdance, Monique Schröder beeindruckte am Pezziball und Jakob Mathias verzauberte mit Tricks rund um seine Turnschuhe.