Viele Forderungen
Koblenz kritisiert Buga-Verkehrskonzept deutlich
Die Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal wirft auch in Koblenz ihre Schatten voraus.
Die Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal wirft auch in Koblenz ihre Schatten voraus.
Marta Fröhlich

In drei Jahren findet zu dieser Zeit die Bundesgartenschau im Mittelrheintal statt. Auch in Koblenz werden viele Besucher erwartet – und damit auch deutlich mehr Verkehr. Deshalb hat der Stadtrat nun klare Forderungen formuliert. 

Lesezeit 3 Minuten
In Koblenz bemühen sich einige Politiker immer wieder, die hohen Erwartungen an die Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Oberen Mittelrheintal zu dämpfen. Anders als 2011 sei Koblenz nicht gekröntes und unangefochtenes Zentrum, sondern nur Teil der Veranstaltung.

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