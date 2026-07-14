Abiturfeier 2026 Koblenz-Kolleg verabschiedet Abiturienten 14.07.2026, 14:32 Uhr

i Stolz präsentieren die diesjährigen Absolventen des staatlichen Koblenz-Kollegs ihre Abiturzeugnisse während der Abschlussfeier. Alexander Valasiadis

Unter dem Motto „Aufbruch, Aufblühen, Abitur“ feierte die Schule ihren Abiturjahrgang 2026 sowie das 60-jährige Bestehen der Schule.

Das Staatliche Koblenz-Kolleg und das Abendgymnasium mit Abitur Online haben ihre diesjährigen Abiturenten feierlich verabschiedet. Doppelten Anlass zur Freude bot der 60. Geburtstag der Schule. Schulleiter Alexander Valasiadis eröffnete die Veranstaltung mit einer herzlichen Begrüßung und dem unter Mitwirkung etlicher Abiturienten entstandenen Films über das Kolleg.







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