Event, um Menschen zu treffen „Koblenz kocht“ und zieht dabei von Haus zu Haus Katrin Steinert 13.01.2026, 16:00 Uhr

i Abwechslungsreich und spannend: In Kürze heißt es wieder "Koblenz kocht", wenn sich diesmal mehr als 20 Kochteams durch die Stadt schlemmen. Julia Uehren/dpa. dpa-tmn

Die Vorspeise essen wir bei mir, den Hauptgang bei Ina und den Nachtisch bei Ulf: Bald wird wieder quer durch Koblenz in Zweierteams gekocht – und in Gesellschaft jeweils anderer Teams geschlemmt. Mehr als 50 Menschen haben sich angemeldet.

Er liebt Kochen. Er liebt Essen. Und er findet die Idee super. Was wäre da naheliegender, als die neuste Auflage von „Koblenz kocht“ selbst zu organisieren? Mirco, 30 Jahre jung, Informatikstudent, Familienvater und Hobbykoch hat vergangenen Sommer erstmals bei dem Koch- und Schlemm-Format mitgemacht und war schwer begeistert.







