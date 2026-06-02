Ärger über Outlet-Center
Koblenz klagt nicht gegen FOC-Erweiterung
Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln.
Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln.
Camilla Härtewig

Leerstände, Pächterwechsel, Umsatzrückgänge, Konkurrenz durch Onlinegiganten: Viele Geschäfte in der Koblenzer Innenstadt sind in einer schwierigen Lage. Die Verdopplung des Montabaurer FOC kommt oben drauf. Dagegen wird Koblenz aber nicht klagen. 

Lesezeit 5 Minuten
Seit einigen Jahren sind die Städte Koblenz, Neuwied, Andernach, Limburg, Mayen und andere alarmiert: Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche von 10.000 auf knapp 20.000 Quadratmeter verdoppeln. Ärger und Sorge bei den Gewerbetreibenden im Montabaurer Umland sind groß.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren