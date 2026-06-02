Leerstände, Pächterwechsel, Umsatzrückgänge, Konkurrenz durch Onlinegiganten: Viele Geschäfte in der Koblenzer Innenstadt sind in einer schwierigen Lage. Die Verdopplung des Montabaurer FOC kommt oben drauf. Dagegen wird Koblenz aber nicht klagen.
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Seit einigen Jahren sind die Städte Koblenz, Neuwied, Andernach, Limburg, Mayen und andere alarmiert: Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche von 10.000 auf knapp 20.000 Quadratmeter verdoppeln. Ärger und Sorge bei den Gewerbetreibenden im Montabaurer Umland sind groß.