Ärger über Outlet-Center Koblenz klagt nicht gegen FOC-Erweiterung Jan Lindner 02.06.2026, 14:00 Uhr

i Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche verdoppeln. Camilla Härtewig

Leerstände, Pächterwechsel, Umsatzrückgänge, Konkurrenz durch Onlinegiganten: Viele Geschäfte in der Koblenzer Innenstadt sind in einer schwierigen Lage. Die Verdopplung des Montabaurer FOC kommt oben drauf. Dagegen wird Koblenz aber nicht klagen.

Seit einigen Jahren sind die Städte Koblenz, Neuwied, Andernach, Limburg, Mayen und andere alarmiert: Das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche von 10.000 auf knapp 20.000 Quadratmeter verdoppeln. Ärger und Sorge bei den Gewerbetreibenden im Montabaurer Umland sind groß.







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