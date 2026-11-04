Riesling, Burgen, zwei Flüsse Koblenz kennenlernen: Fünf Lesetipps für Erstsemester Martin Ingenhoven 04.11.2026, 12:23 Uhr

i Eine Kiste mit mehr oder weniger heißem Lesestoff (Symbolbild) Boris Roessler/dpa/picture-alliance. picture alliance / dpa

Zwei Flüsse, Burgen und Menschen, die Riesling für ein Grundnahrungsmittel halten: Willkommen in Koblenz! Und wie lernt man es nun kennen? Unsere Redaktion hat fünf Bücher ausgesucht, die zur Pflichtlektüre für Koblenzer Erstsemester gehören sollten.

Zwei Flüsse, gefühlt hundert Burgen und Menschen, die Riesling für ein Grundnahrungsmittel halten: Willkommen in Koblenz! Klar, die Stadt an Rhein und Mosel ist nicht das trendige Berlin oder das schicke Paris. Aber wer hier sein Studium beginnt, merkt schnell, dass Koblenz mehr zu bieten hat als das Deutsche Eck und Rheinromantik allerorten.







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