Mit seinem Mädchen-Porträt in Lützel hat Hendrick Beikirch seiner Heimatstadt Koblenz 2018 bereits ein Wahrzeichen geschenkt. Nun legt er mit zwölf weiteren Künstlern und einem neuen Wandbild nach. Am Wochenende wurde die Arbeit fertiggestellt.

Aus grau macht bunt: Nach sieben Tagen intensiver Arbeit haben Street-Art-Star Hendrik Beikirch und zwölf weitere, überwiegend regionale Künstler am Wochenende ihr Wandbild auf einem Betonpfeiler der Koblenzer Kurt-Schumacher-Brücke fertiggestellt. Das 17 Meter breite und sieben Meter hohe Werk trägt den – auch als Schriftzug dargestellten – Titel „Across Generations“ („Über Generationen hinweg“) und soll neben der optischen Aufwertung des angrenzenden Parkplatzes in Moselweiß ein Zeichen für mehr gesellschaftliches Miteinander setzen.

Vollendet wurde die Arbeit am Samstag und Sonntag im Rahmen eines vom Kulturamt organisierten Straßenkunstfests, bei dem Jugendliche unter Anleitung der „Across Generations“-Künstler noch einen zweiten Brückenpfeiler mit Motiven gestalteten.

Hendrik Beikirch lebt in Koblenz und ist mit seinen opulenten Arbeiten in Metropolen auf der ganzen Welt vertreten. 2018 schuf er in Lützel bereits das Mädchen-Porträt an der Fassade des Bohnen-Hauses.