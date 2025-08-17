Die Regenbogenflagge flattert am Rathaus, die Koblenzer Altstadt ist am dritten Wochenende im August schon seit vielen Jahren fest in der Hand der Teilnehmer des Christopher Street Days, es gibt begleitende Aktionen, Partys und Debatten.

Drei Tage lang hatte die bunte Regenbogengesellschaft Koblenz fest im Griff. Das farbenfrohe Programm konnte unter anderem mit musikalischen Live-Acts, prominenten Talkgästen und dem obligatorischen Protestzug zum Christopher Street Day punkten.

Zumindest in der Altstadt war Langeweile definitiv fehl am Platz, sei es am Münzplatz oder am Platz an der Liebfrauenkirche. Mit „Ihr Lieben!“ begrüßte Showikone Dörthe Dutt am Freitag wie gewohnt ihr Publikum.

i Die Regenbogenfahne weht über dem Demo-Zug. Alexej Zepik

Die Grande Dame des Kowelenzer Showbizz hatte sich von den vier Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl wenig überraschend die zwei aussichtsreichsten ausgesucht. So betraten OB David Langner (unabhängig) und Herausforderer Ernst Knopp (CDU) die Partybühne, um ihre Sicht der Dinge auf das queere Leben in der Stadt zum Besten zu geben. Queer steht dabei etwa als Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen und alle, die sich nicht der üblichen Kategorien Mann/Frau, schwul/heterosexuell sehen.

i Ernst Knopp bei der Talk-Runde. Mirco Klein

Den Beginn der Diskussion machte Ernst Knopp, der nicht nur aufgrund seiner mehr als 40-jährigen Erfahrung im Koblenzer Karneval feststellte, dass Koblenz eine weltoffene und tolerante Stadt sei. „Wir sind ein Ort für alle Menschen – egal, welcher sexuellen Orientierung, welchen Glaubens oder welcher Hautfarbe“, versicherte das Waschemer Urgestein.

i David Langner bei der Talk-Runde. Mirco Klein

OB Langner teilte diese Ansicht voll und ganz, wies aber auch darauf hin, dass man für solch eine Toleranz ständig kämpfen müsse. Immerhin hisse nicht jede Stadt auf ihrem Rathaus die Regenbogenflagge. „Wir erleben momentan eine Welt, in der die Toleranzschwelle wieder niedriger wird, sodass wir sehr darauf achten müssen, dass die bisherigen Errungenschaften nicht wieder verloren gehen“, warnte der Amtsinhaber.

Mit der Queerbeauftragten Patricia Pederzani und dem neu aufgestellten Awareness-Team, das sich bei Großveranstaltungen diskriminierten Menschen als Ansprechpartner anbiete, nannte OB Langner zwei Anlaufstellen für queere Menschen. Auch Knopp beobachtet eine voranschreitende Spaltung der Gesellschaft, der es mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten gelte. „Wer bei Übergriffen jedweder Art nur zuschaut, macht sich mitschuldig“, betonte er.

Kommt nach der Schängelampel ein Regenbogen-Zebrastreifen?

Mit weniger Ernst kam die Anfrage von Dutt aus, wie es denn um die Einweihung eines Regenbogen-Zebrastreifens für die Stadt Koblenz bestellt sei. Damit hatte die Dragqueen die beiden Kandidaten offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt. Nach der langen Anlaufzeit im Fall der Schängelampel scheinen weitere Vorschläge für originelle Verkehrszeichen erst einmal im Plattenschrank zu bleiben.

Mehr oder weniger im Raum blieb auch die Frage nach der Möglichkeit, einen zentralen Ort für Treffen der queeren Community zu schaffen, etwa nach dem Vorbild der Städte Mainz und Trier. Hier wiesen beide Kandidaten auf die angespannte Haushaltslage hin, wodurch es derzeit schwerfiele, dieses Projekt zu realisieren.

i Die Gesprächsrunde mit den beiden OB-Kandidaten David Langner und Ernst Knopp sowie Dörthe Dutt. Mirco Klein

Ein weiteres Anliegen der schwul-lesbischen Gruppen ist die sichtbare Auszeichnung etwa von Gastronomiebetrieben, als „safe place“, als sicherer Platz, der Schutz vor Übergriffen garantiere. Zwar stehe dieses Thema momentan nicht auf der Agenda des Stadtrats, doch beide Kandidaten versprachen, sich dessen anzunehmen.

Abschließend trug Dörthe Dutt der versammelten Menge ihren sehnlichsten Wunsch vor, nämlich Buga-Confluentia 2029 zu werden. Die Moderatorin des Abends unterstrich ihr Verlangen danach durch Ihren modischen Auftritt als Koblenzer Stadtwappen. Es war nicht zu überhören, dass sie – bisher einzige Kandidatin auf den Posten – ihr Publikum einstimmig hinter sich hatte, das den lauschigen Abend nach dem Polit-Talk zu einer rauschenden Party nutzte.

i Party am Freitagabend: Die Altstadt ist voll, die Stimmung gelöst. Katrin Steinert

Eine Mittvierzigerin, die allein unterwegs war, meinte: „Die Musik ist toll und die Stimmung einfach echt schön.“ Man kam schnell ins Gespräch, Pärchen, Singles, Freundinnen, Senioren, alles bunt gemischt. Einer der Organisatoren, Marcel Witt, lächelte zufrieden und meinte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir haben heute deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr.“ Schunkeln, tanzen, hüpfen und mitsingen: Das Programm auf der Hauptbühne sorgte für Stimmung im Publikum.

Der Platz an der Kirche, wo die Hauptbühne steht, war voll, wenn auch jeder noch genügend Platz zum Tanzen hatte. Auch an der Tanzbühne im Entenpfuhl, zwischen Commes und Hoefer, ging die Party ab. Dort legten DJs wie Patrick Ross und andere auf und sorgten mit hämmernden Beats für Bewegung. Um 0 Uhr mussten dann die Anlagen ausgedreht werden. Weiter ging es am Samstag.

Demo-Zug mit rekordverdächtiger Beteiligung

Am Mittag stand mit dem Koblenzer Christopher-Street-Day das Highlight der sogenannten Pride-Week auf dem Programm. Nach ersten Schätzungen gingen dabei insgesamt etwa 3500 Menschen auf die Straße. Das diesjährige Motto lautete „Komm' mit Haltung – oder komm' gar nicht!“ Am pünktlich begonnenen Demo-Zug durch Altstadt und City nahmen 20 Gruppen teil, darunter die Mittelrhein-Wuffel, die Bundesanstalt für Gewässerkunde und die Omas gegen Rechts. Währenddessen kamen die Teilnehmer am Straßenrand aus allen Ecken der Republik, von Siershahn bis nach Sigmaringen.

i Besucher der Demo bringen noch mehr Farbe in die Stadt. Alexej Zepik

Sechs Forderungen hatten die Veranstalter mitgebracht. Auf kommunaler Ebene ist es neben der bereits angesprochenen Schaffung eines queeren Zentrums die Installation einer queeren Gedenkkultur, auf Landesebene die Streichung des Sittengesetzes aus der Verfassung und die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans „RLP unterm Regenbogen“, auf Bundesebene schließlich das Verbot von Listen gegen Minderheiten sowie die Anerkennung queerer Geflüchteter.

i Die Demo zieht durch die Stadt. Alexej Zepik

Organisator Fag-Fag-Alice ließ nach Ende des Zugs auf der Bühne an der Liebfrauenkirche kein gutes Haar an der AfD. Das bekam insbesondere Alice Weidel zu spüren, die trotz ihrer lesbischen Lebensweise aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit keine Pluspunkte in der Community sammeln kann. Darüber hinaus lobte er den Einsatz des queeren Influencers Fabian Grischkat, der sich jüngst die Markenrechte an dem Begriff „Pride Month beziehungsweise Stolzmonat“ beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sichern konnte. Damit schütze Grischkat den weiteren Missbrauch der deutschen Bezeichnung seitens der AfD, so der Laudator.

i Am Samstag präsentieren sich die Vereine und Gruppen, hier der Narrenbunt. Alexej Zepik

Auch Gergely Karácsony, der Bürgermeister von Budapest, wurde von Fag-Fag-Alice als Held gefeiert, weil er den CSD als kommunale Veranstaltung deklarierte, um seinem Verbot durch eine rechtsorientierte Regierung zuvorzukommen. Seitdem laufen Ermittlungen gegen ihn. Das Pride Weekend, das am Sonntag zu Ende ging, war aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg, nicht zuletzt weil auch das Wetter mitspielte.