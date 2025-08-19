Radfahrer sind im Koblenzer Stadtbild deutlich präsenter als vor Jahren. Aktionen wie das Stadtradeln wollen die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung nun dazu nutzen, um das Radfahren noch mehr in den Fokus zu rücken. Und es steht noch mehr an.

Manche Teilnehmer schauen am Abend noch in die App und schwingen sich – wenn sie sehen, dass andere mehr Kilometer „geschrubbt“ haben – noch aufs Rad. Die Aktion Stadtradeln ist bei vielen Koblenzern beliebt – und auch in etlichen anderen Kommunen in der Region. Man kämpft in Teams darum, wer die meisten Kilometer im Aktionszeitraum fährt. Gewinner ist das Klima, die umweltfreundliche Mobilität mit dem Fahrrad – und mit Glück auch die Teilnehmer, weil eine große Verlosung am Ende steht.

Das Stadtradeln ist eine der großen Initiativen des Teams Radverkehr der Stadtverwaltung in diesem Spätsommer. Mit verschiedenen Aktionen soll der Fokus (noch) stärker auf das Thema Radverkehr gelenkt werden. Dazu gehört auch, dass möglichst viele Ratsmitglieder animiert werden sollen, ebenfalls am Stadtradeln teilzunehmen. Denn sie sind ja am Ende diejenigen, die über weitere Radwege, Querungen und vieles mehr entscheiden.

i Tobias Weiß-Bollin (links) und Ralph Emmerich vom Team Radverkehr. Stadt Koblenz/Katrin Falkowski. Stadt Koblenz / Katrin Falkowski

Beim Gespräch in ihrem Büro gegenüber vom Bauamt in der Bahnhofstraße blättern Tobias Weiß-Bollin und Ralph Emmerich den Terminkalender auf, den sie sich für die kommenden Wochen vorgenommen haben. Höhe- und Schlusspunkt wird eine Fahrradmesse im Rahmen des Schängelmarktes sein. Die Termine chronologisch:

Freitag, 22. August: Mit dem Infostand auf dem Gülser Wochenmarkt (15 bis 18.30 Uhr) beginnt eine Reihe von Werbekampagnen fürs Stadtradeln, für die Fahrradmesse und fürs Radfahren in Koblenz insgesamt.

Samstag, 23. August: Das Team Radverkehr nimmt teil an einem Aktionstag, der vom Jugendrat initiiert wird und bei dem es um „Leben, Umwelt, Zukunft“ geht. Bei der Veranstaltung am Auto-Parkplatz am Deutschen Eck (13 bis 18 Uhr) gibt es auch Diskussionsforen, unter anderem zum Thema umweltfreundliche Mobilität.

Am Abend gibt es im Uferkino den Film „Bike Film Tour“, sechs Reportagen zum Thema Radfahren, begleitet von einem Infostand.

i Auch bei Rhein in Flammen wurde auf die Aktion Stadtradeln aufmerksam gemacht. Stadt Koblenz / Ralph Emmerich

1. bis 21. September: Die Aktion Stadtradeln wird in diesem Jahr im Spätsommer liegen, aus mehreren Gründen: Für die Schulen ist der Zeitraum besser, weil die neuen Fünftklässler direkt auch fürs Thema Radfahren zur Schule gewonnen werden können und die 13er-Stufe noch da ist. Der Zeitraum mündet zudem in die Europäische Mobilitätswoche, die mit verschiedenen Aktionen in Koblenz begleitet wird. Am Montag, 1. September, wird die Aktion offiziell um 12 Uhr am Schängelbrunnen eröffnet.

Stadtradeln funktioniert so: Alle, die in der Stadt Koblenz wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen. Man registriert sich und gibt alle Fahrradkilometer, die man in diesen drei Wochen fährt, in die Listen ein. Unter allen aktiven Teilnehmern werden am Ende Preise verlost, darunter Pedelecs, Gutscheine und vieles mehr. Zudem werden in drei Kategorien (2 bis 10 aktiv Radelnde, 11 bis 50 und über 50) Sieger gekürt.

Ratsmitglieder sollen aufs Rad gebracht werden, damit sie die Stadt mit anderen Augen sehen

Auch das Schulradeln gehört zum Stadtradeln: Für die Schulen ist das ein wichtiger Wettbewerb, wissen Emmerich und Weiß-Bollin. Im vergangenen Jahr hatte das Gymnasium Asterstein die Nase vorn, nachdem lange die IGS das Schulradeln gewonnen hat – doch die IGS habe schon Gegenwehr angekündigt, sagen Weiß-Bollin und Emmerich lächelnd.

Mehr in den Fokus als Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in diesem Jahr die 56 Ratsmitglieder und der Oberbürgermeister genommen. „Wir haben immer nur eine gute Handvoll erreicht, aber sie sind ja die Entscheider, die über geplante und neue Maßnahmen befinden“, sagt Ralph Emmerich.

5. bis 25. September: Wie schon im vergangenen Jahr wird es eine Plakatkampagne zum Thema Mindestüberholabstand geben: Großflächig wird an mehreren Stellen in der Stadt darauf hingewiesen, dass in der Stadt der Abstand eines Kraftfahrzeugs zu einem Radfahrer beim Überholen mindestens 1,50 Meter betragen muss, außerorts mindestens 2 Meter.

16. bis 22. September: Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche zur Förderung nachhaltiger Mobilität sind die vier Aktionen Stadtradeln, Radeln ohne Alter, Fahrradmesse und die Kampagne Mindestüberholabstand angemeldet.

Die Automesse gab es schon lange, jetzt gibt es auch eine Fahrradmesse

20. und 21. September: Zum ersten Mal wird eine Fahrradmesse im Rahmen des Schängelmarktes informieren. „Wir sehen seit Jahren, dass es die große Automesse beim Schängelmarkt gibt, aber keine Fahrradmesse“, sagt Tobias Weiß-Bollin. Das ändert sich jetzt: Auf dem Willi-Hörter-Platz am Schängelbrunnen wird es am Samstag und Sonntag eine Fahrradmesse mit neun Ausstellern geben: Neben dem Radverkehrsteam wird der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) präsent sein, außerdem die Firma Canyon, das Ca Go Bike, Michas Radatelier, Nicos Fahrradverleih, Radeln ohne Alter mit Rikscha-Service für Senioren, Rhein Bike Fahrradverleih und Fahrradhaus Zangmeister mit fünf Herstellerfirmen.