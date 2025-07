Der Autozulieferer ZF steckt in einer tiefen Krise. Er hat im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust vermeldet, steht vor einem Umbruch. Gegen den geplanten Stellenabbau in Friedrichshafen wird bundesweit protestiert – auch in Koblenz.

M it 300 Beschäftigten beteiligt sich die IG Metall an einer bundesweiten Protestaktion. Der Autozulieferer ZF schreibt tiefrote Zahlen, kündigt starke Sparmaßnahmen in Friedrichshafen an. Unter dem Motto „Strategie statt Havarie“ möchte die Belegschaft in Koblenz ein solidarisches Zeichen in der Mittagspause setzen.

„Wir setzen ein Zeichen, dass die Belegschaft zusammenhält“, betont Stefanie Majer, politische Sekretärin der IG Metall. Die IG Metall und Belegschaftsvertreter gehen die Konzernführung scharf an. Diese verschärfe mit ihrer Sparpolitik die Probleme, statt Visionen für die Zukunft zu bieten: „Wir kämpfen in Koblenz um jeden Arbeitsplatz“, betonte Holger Ehmann, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der IG Metall bei ZF Koblenz.

Zeitgleich zur Aktion in Koblenz wird auch an den ZF-Standorten Ahrweiler und Neuwied am Dienstag und Mittwoch gestreikt. Laut Verwaltungsangestellter Mirko Kuklenski sind dort Veranstaltungen der Betriebsräte geplant.