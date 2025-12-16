Koblenz hofft auf Millionen für das Stadion Oberwerth

Aufgrund des desolaten baulichen Zustands der Haupttribüne hat der Rat der Stadt Koblenz einstimmig beschlossen, einen Förderantrag für einen Neubau beim Bund zu stellen. Maximal 8 Millionen Euro könnte es als Zuschuss aus Berlin geben.
Das Stadion Oberwerth, 1935 nach gut einjähriger Bauzeit eröffnet, hat große Sportereignisse erlebt. In den 50er-Jahren besiegte hier TuS Neuendorf vor rund 40.000 Zuschauern die Fritz-Walter-Elf aus Kaiserslautern, in den 80ern lief Steve Ovett beim Internationalen Abendsportfest vor 20.