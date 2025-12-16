Sportstätten in Koblenz Koblenz hofft auf Millionen für das Stadion Oberwerth Peter Karges 16.12.2025, 15:02 Uhr

i Das Stadion Oberwerth ist in die Jahre gekommen. Die Stadt würde es gerne modernisieren und hat sich um Fördermittel für den Neubau der Haupttribüne beim Bund beworben. Peter Karges

Aufgrund des desolaten baulichen Zustands der Haupttribüne hat der Rat der Stadt Koblenz einstimmig beschlossen, einen Förderantrag für einen Neubau beim Bund zu stellen. Maximal 8 Millionen Euro könnte es als Zuschuss aus Berlin geben.

Das Stadion Oberwerth, 1935 nach gut einjähriger Bauzeit eröffnet, hat große Sportereignisse erlebt. In den 50er-Jahren besiegte hier TuS Neuendorf vor rund 40.000 Zuschauern die Fritz-Walter-Elf aus Kaiserslautern, in den 80ern lief Steve Ovett beim Internationalen Abendsportfest vor 20.







