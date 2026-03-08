Platz elf für Koblenz 
Koblenz hat vergleichsweise viele Steuerberater
Koblenz eltfer Platz bundesweit: Steuerberatermangel ist hier nicht der Fall.
Koblenz eltfer Platz bundesweit: Steuerberatermangel ist hier nicht der Fall.
Wer in Deutschland einen Steuerberater sucht, hat in Koblenz vergleichsweise gute Chancen. Das zeigt eine Statistik.

Koblenz kann beim Städteranking punkten: Mit durchschnittlich 20 Steuerberatern pro 10.000 Einwohner belegt das Großstädtchen bundesweit Platz elf – das ergeben Analysen der App Accountable. Von der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz haben wir erfahren, dass es aktuell rund 266 Steuerberater in Koblenz gibt.

