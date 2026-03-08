Platz elf für Koblenz : Koblenz hat vergleichsweise viele Steuerberater
Platz elf für Koblenz
Koblenz hat vergleichsweise viele Steuerberater
Wer in Deutschland einen Steuerberater sucht, hat in Koblenz vergleichsweise gute Chancen. Das zeigt eine Statistik.
Lesezeit 1 Minute
Koblenz kann beim Städteranking punkten: Mit durchschnittlich 20 Steuerberatern pro 10.000 Einwohner belegt das Großstädtchen bundesweit Platz elf – das ergeben Analysen der App Accountable. Von der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz haben wir erfahren, dass es aktuell rund 266 Steuerberater in Koblenz gibt.