Klamotten, Schmuck, Bücher
Koblenz: Frauen finden günstig gebrauchte Kleidung
Kleidung, Schmuck und Accessoires aus zweiter Hand sind längst mehr als eine günstige Alternative. Am Samstag öffnet die Kirche
Kleidung, Schmuck und Accessoires aus zweiter Hand sind längst mehr als eine günstige Alternative. Am Samstag öffnet die Kirche St. Elisabeth in Koblenz wieder zu einer Art Kaufhaus für Frauen.
Seventyfour - stock.adobe.com

Nachhaltig zu kaufen ist in – von Upcycling bis Second Hand. In einen großen Modeladen verwandelt sich die Kirche St. Elisabeth im Koblenzer Rauental. Zum Stöbern, Anprobieren, Schnäppchen machen und Austauschen.

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Viele Menschen achten darauf, mit Ressourcen in Bezug auf Kleidung verantwortungsvoller und schonender umzugehen. Die Lokale Agenda 21 in Koblenz, die auch unter anderem den jährlichen Markt der Regionen veranstaltet, lädt dazu zweimal im Jahr zu einer Frauenmodebörse ein.
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