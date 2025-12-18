Haushalten mit Widersprüchen Koblenz: Die Gewerbesteuer fließt auf Rekordniveau Peter Meuer 18.12.2025, 17:12 Uhr

i Ein Schild im Koblenzer Industriegebiet in Kesselheim weist den Weg zum Gewerbepark an der B9: Hier wird jeweils Wertschöpfung betrieben, die auch zu Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt führt. Peter Meuer

Zuletzt gab es viele schlechte Nachrichten in Sachen Wirtschaft: Arbeitsplatzabbau, Geschäftsaufgaben, Insolvenzen. Dennoch steht Koblenz in Sachen Gewerbesteuer aktuell fast rekordverdächtig da.

An den Gewerbesteuern liegt es nicht, dass der Koblenzer Haushalt in den Miesen ist. Mit das beste Ergebnis in ihrer Geschichte wird die Stadt 2025 erzielen. Die Einnahmenschätzung für die Gewerbesteuer liegt bei rund 139,1 Millionen Euro. Etwas besser lief es nur 2021 mit rund 140,6 Millionen Euro – wobei hier coronabedingte Nachholeffekte zum Tragen kamen.







