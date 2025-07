Bei der Landtagswahl 2021 unterlag Stephan Otto (CDU) im Kampf um das Direktmandat im Koblenzer Wahlkreis sehr knapp Anna Köbberling (SPD). Jetzt ist schon eine Runde früher Schluss. Bei der Mitgliederversammlung der Koblenzer CDU kürzlich verlor er deutlich gegen Philip Rünz (27 Jahre) im Rennen um die Landtagskandidatur. Und das, obwohl der Kreisvorstand zuvor mit klarem Votum Otto als Kandidaten empfohlen hatte. In der Stadtratsfraktion, deren Vorsitzender er ist, hat Otto deshalb jetzt informell die Vertrauensfrage gestellt, wie er auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

Seinen Schritt begründet der 58-Jährige so: „Wichtig ist nach solchen Abstimmungen, dass der politische Mitbewerber nicht glauben darf, man sei jetzt handlungsunfähig geworden.“ Bei aller persönlichen Enttäuschung dürften das Wohl und der Erfolg der Fraktion nicht auf dem Spiel stehen. Bis auf drei hätten sich alle anderen der insgesamt 15 Fraktionsmitglieder (einschließlich Otto) für ihn ausgesprochen. Zur Fraktion gehört auch Rünz.

Tröstende Worte von vielen Fraktionskolleginnen und -kollegen

Nach der Wahlniederlage (54 Stimmen für Rünz, 26 für Otto) habe er von „sehr vielen Fraktionskolleginnen und -kollegen tröstende Worte erfahren und die Aufforderung, auf jeden Fall Vorsitzender der Fraktion zu bleiben.“ Nach einer Woche Urlaub mit Familie und Enkelkindern sei der Entschluss gereift, Fraktionschef zu bleiben. Entscheidend sei eine Sitzung des Fraktionsvorstands gewesen, bei der er einstimmig zum Weitermachen aufgefordert worden sei. Das alles gebe ihm Kraft, an die politische Konkurrenz in Koblenz sendet er die Botschaft: „Die CDU-Fraktion schwächelt nicht, sondern kommt aus der Sommerpause stärker denn je zurück.“

Dennoch, die Enttäuschung über die Wahlniederlage war riesig. Für Otto kam sie aber nicht überraschend, wie er unserer Zeitung sagte. Dazu müsse man die Tage und Wochen vor der Abstimmung im Diehls Hotel in Ehrenbreitstein heranziehen. Er selbst habe früh klar gemacht, noch einmal für die Koblenzer CDU für den Landtag kandidieren zu wollen. Dies taten auch Fabian Freisberg und eben Rünz. Beide sind seit der Kommunalwahl 2024 Mitglieder des Stadtrats, Rünz ist zudem Vorsitzender der Jungen Union in Koblenz.

Bevor der Kreisvorstand sich für Otto als Kandidaten aussprach, hätten Freisberg und er erklärt, dass sie – sollte der Kreisvorstand Rünz bevorzugen – sich nicht zur Wahl stellen. Dazu sagt Otto: „Das war und ist bisher guter Brauch gewesen. Dieser Erklärung wollte sich Herr Rünz nicht anschließen.“ Er stellt klar: „Eine Kampfkandidatur ist nichts Unrechtes und steht jedem Kandidaten zu.“

In den letzten Tagen vor der Mitgliederversammlung sei es nicht mehr um die Frage gegangen, welcher Kandidat fachlich am geeignetsten sei, sondern „einzig und allein darum, die erforderliche Mehrheit auf seine Seite zu ziehen. Das ist Herrn Rünz gelungen.“ Noch vor der Wahl hätten „die Familie und gute Freunde mir sogar von einer Kandidatur an besagtem Samstag abgeraten. Das kam für mich nicht infrage.“

„Ich habe in der langen Zeit der Verantwortung in und für unsere Partei gelernt, dass es keine Wertschätzung gibt, die irgendeinen Kredit vergibt.“

Stephan Otto

Bei der Kommunalwahl 2024 habe er ein „herausragendes Stimmenergebnis“ erzielt und verfüge über ein „sehr gutes Netzwerk und eine große Bekanntheit. Diese Dinge gepaart mit einem großen kommunalen Fundament sollten überzeugen – haben sie aber nicht.“ Er sagt weiter: „Ich habe in der langen Zeit der Verantwortung in und für unsere Partei gelernt, dass es keine Wertschätzung gibt, die irgendeinen Kredit vergibt.“

Nun sei das Ergebnis so, wie es ist: „Ich bin mir sicher, dass Herr Rünz von seinem Lehrmeister Josef Oster viel mitnehmen kann.“ Rünz ist Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten und Koblenzer CDU-Kreischefs Oster. Ein Gespräch mit den beiden habe es nach der Mitgliederversammlung nicht gegeben. Otto sagt: „Ich wüsste auch nicht, was es zu besprechen gäbe. Ich werde weiterhin professionell und anständig jedem Fraktionsmitglied entgegentreten.“