Liegestühle, Probierstationen, Blumen, Beats und Trödeln – das Stadtleben in Koblenz pulsiert an diesem Wochenende. Unsere Redaktion ist auf den Plätzen und am Eck unterwegs.

Drei Tage lang feiert die Stadt den Frühling mit „Koblenz blüht” – und Tausende zieht es wie magisch in die Innenstadt. Auch unsere Redaktion mischte sich unters Volk und schlenderte durch die Straßen.

Samstagmorgen um 11 Uhr wurde der Parkraum schon knapp, Straßen und Plätze füllten sich mit gut gelaunten Menschen. Noch vier Stellflächen frei im Schängel-Parkhaus. Glück gehabt.

i Singer-Songwriter-Mucke und chillige Atmosphäre gibt es später auf dem Willi-Hörter-Platz. Wolfgang Lucke

Von hier aus geht es über den Willi-Hörter-Platz, der sich noch in der Aufwärmphase befindet, zum Jesuitenplatz, der voll des prallen Lebens ist: Hier dreht sich alles um Textilien und Blumen. Da dürfen die Freunde der Buga nicht fehlen. Viele Infos, ein Glücksrad sowie pfiffige Sprüche auf den Liegestühlen wie „Beetgemeinschaft” machen Appetit auf 2029. Geschäftsführer Roland König sagt: „Wir helfen gerne mit, Koblenz auf die nächste Buga vorzubereiten.”

Ein paar Stände weiter „up-cycelt” Birgit Larcher aus Hachenburg unter dem Motto „wach geküsst” Taschen aus gebrauchten Materialien. Sie sagt: „Da liegt viel Herzblut drin.”

i Der Jesuitenplatz gehört den Blumen und den Textilie Wolfgang Lucke

Der Plan gehört den Kindern. Das bunte Karussell markiert die Stimmungslage. Hier kann auch bei „Zapp Zarab” schnell mal Jonglieren gelernt werden. Den wandernden pädagogischen Projektzirkus aus Leverkusen hat die Koblenzer Wohnbau her geholt. Geschäftsführer Adalbert Fettweiß erklärt: „Wir feiern 75-jähriges Bestehen, und das ist ein kleines Dankeschön an Stadt und unsere Mieter.” Am Sonntag sind hier eine Zaubershow und Luftballonmodellage geplant.

Weiter geht es zum Münzplatz. Neben Verkaufsständen und vielen Gastro-Angeboten ringsum warten in der Mitte des Platzes zahlreiche Liegestühle auf chillorientierte Besucher, von denen einer fröhlich ruft: „Das Leben ist so schön, wenn die Sonne scheint.”

i Liegestühle und Sonnenstrahlen locken zum Verbleib auf dem Münzplatz. Wolfgang Lucke

Widersteht man der Verlockung, sich in einen Liegestuhl zu fläzen, wartet am anderen Ende des Platzes ein lohnendes Ziel: „Intelligentes Naschen” klingt gut – und schmeckt auch so. Dahinter verbergen sich kleine Snacks und Naschereien im Sinne der Ayurveda-Lehre. Als eigenes Produkt bietet die Ayurveda-Genussmanufaktur Radha’s eine Chai-Essenz an, ein absoluter Probiertipp.

Ayurveda regte den Magen an, und ein leichtes Hungergefühl macht sich breit. Das Vi Vu bietet sich an, ein brandneues vietnamesisches Restaurant am Münzplatz mit sehr freundlichem Personal.

Bevor man sich in die riesige Dauerschlange vor dem wahrscheinlich anziehendsten Eisladen der Altstadt einreiht, werden noch ein paar coole Beats an der Liebfrauenkirche mitgenommen. Hier geht am Abend mit Euro Dance und Techno Classics die Post ab.

i Helmut Stojan und Daniele Valder: gesund kann auch richtig lecker sein. Wolfgang Lucke

Es folgt ein kurzer Abstecher zur Autoausstellung auf dem Zentralplatz. Schicke neue Modelle glänzen mit der Sonne um die Wette. Jetzt ist auch der Willi-Hörter-Platz in der Aktivphase. Singer-Songwriter-Musik plus kühle Getränke und wunderschöne Sitzgelegenheiten im Schatten des ehrwürdigen Rathauses ergeben eine tolle Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen. Am Abend startet die Italo-Disco. Azzurro, so heißt der Himmel für Verliebte, und heute auch für Koblenz im Frühlingsrausch.