Der viele Jahre diskutierte Koblenzer Wochenmarkt wird aufgepeppt – oder besser gesagt: Im Anschluss daran laden Foodtrucks, Getränkestände und Acts zu Feierabendwein bei Snacks in die Schlossstraße ein. Was man über den „Dillemarkt“ wissen muss.

Was man aus anderen Städten kennt, wird nun auch in Koblenz ausprobiert: Der Wochenmarkt in der Innenstadt soll mit einem modernen Format atmosphärischer werden – und damit neues Publikum in die Schlossstraße ziehen. An der Umsetzung wurde seit Monaten gearbeitet, jetzt hat das Stadtmarketing auf seiner Internetseite eine entsprechende Mitteilung gemacht, dass es Mitte August losgeht. Wir haben Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel gefragt, was hinter dem Konzept „Dillemarkt – Genuss bis in den Abend“ steckt, und wie es zu dem Namen „Dille“ kam.

Walther-Oeckel stimmte sich in ihren Antworten mit Gina Neyses ab, BID-Managerin der Schlossstraße, die den Abendmarkt mit entwickelt hat. BID ist ein Viertel, in dem Eigentümer und Unternehmer mittels Geld und Maßnahmen die Standortqualität verbessern. Das Thema in vier Punkten:

i Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel freut sich auf das neue Feierabendangebot: den Dillemarkt. Katrin Steinert

1Was hat es mit der Veranstaltung auf sich? Das neue Format in der Schlossstraße richtet sich an alle, „die Genuss, Begegnung und ein lebendiges Stadtbild schätzen – ob beim kurzen Zwischenstopp nach dem Einkauf oder beim geselligen Beisammensein ,after work’“, erklärt Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel. Erstmals findet der Dillemarkt am Donnerstag, 14. August, von 14 bis 18 Uhr statt. Er wird dann an jedem zweiten Donnerstag im Monat ausgerichtet – generell von Mai bis September. Dabei knüpft der Dillemarkt direkt an den bestehenden Wochenmarkt an. Eine Auswahl an Foodtrucks und Getränkeständen „lädt zum entspannten Ausklang des Tages ein“, heißt es auf der Internetseite.

Darüber hinaus wird es bei jedem Dillemarkt einen kleinen Bereich für Kunst und Kultur geben, erklärt Walther-Oeckel. „Geplant sind Live-Musik, Mitmachaktionen sowie kleine Theaterformate.“ Zum Auftakt spielt eine Musikgruppe und sorgt laut Citymanagerin für die passende Atmosphäre.

Veranstaltet wird das neue Angebot vom Koblenz-Stadtmarketing, dem Amt für Wirtschaftsförderung und dem Verein BID Schloßstraße Koblenz. BID steht für „Business Improvement District“ und bedeutet ein fest umrissenes Gebiet, in dem Unternehmen und Immobilieneigentümer mit einem Management ihr Quartier durch Geld und Initiativen voranbringen. Unterstützt wird der Dillemarkt durch die Förderinitiative des Landes „Innenstadt-Impulse“.

2Was bedeutet Dille(markt), und wer hat den Namen ausgesucht? Citymanagerin Walther-Oeckel erklärt, dass „Dille“ Koblenzer Mundart sei und „essen“ bedeutet. „Es ist also ein Essmarkt mit Foodtrucks und Feinkost, Weinausschank.“ Den Namen und Untertitel haben die Citymanagerin und ihre Kollegin, Gina Neyses, vom BID Schloßstraße Koblenz e. V. in einem gemeinsamen Brainstorming entwickelt. „Er trifft das, was wir transportieren wollen, genau auf den Punkt, und hat die so wichtige ,Kowelenzer DNA’.“

3Warum wurde ein neues Konzept entwickelt, und warum auf den Donnerstag gelegt (Dienstag ist auch Markt)? Das Konzept dient laut Walther-Oeckel dazu, den Frischmarkt am Donnerstag durch eine anschließende Veranstaltung mit etwas anderem Essensangebot und kleineren kulturellen Gruppen zu ergänzen. „In vielen Städten sind Abendformate als Sondermärkte oder Wochenmarkt-plus-Formate sehr erfolgreich.“ Wichtig, so betont die Citymanagerin: „Der Dillemarkt ist bei uns eine (Extra-)Veranstaltung und unterliegt nicht der Marktordnung.“ Daher darf beispielsweise Alkohol ausgeschenkt werden.

Der Donnerstag wurde zudem als Tag ausgewählt, weil er gegen Ende der Woche liegt und deshalb geeignet sei für Gäste, die sich nach der Arbeit oder nach der Uni hier treffen, „also neue Zielgruppen (Berufstätige, Studierende), die eher nachmittags Zeit haben“. Der Dillemarkt sorge damit für einen Ausklang in Richtung Wochenende und mehr Leben im Quartier Schlossstraße.

4Warum läuft er erst mal nur bis September? Ist an ein Weiterführen gedacht? Grundsätzlich will das Marketing testen, wie das Angebot angenommen wird und wie die Besucherzahlen aussehen. „Dann ist geplant, die Veranstaltung im nächsten Jahr von Mai bis September einmal monatlich, am zweiten Donnerstag, durchzuführen.“ Dazu muss die Finanzierung neu geplant werden. In diesem Jahr unterstütze die Wirtschaftsförderung mithilfe der Landesförderung „Innenstadt Impulse“ die Veranstaltungen, sagt Walther-Oeckel – und freut sich schon auf das neue Angebot in der Innenstadt.