In Koblenz gibt es bald Angebote für Neulinge wie auch erfahrene Fans von Spielen wie Dungeons & Dragons: Die Zunft der Lahnsteiner Rollenspieler plant eine Convention, im Szeneladen „Spieß Stein Papier“ findet im März der Gratisrollenspieltag statt.
In den kommenden Monaten gibt es in Koblenz verschiedene Angebote, um Dungeons & Dragons (D&D) und ähnliche Rollenspiele auszuprobieren. Am Samstag, 28. März, findet der bundesweite Gratisrollenspieltag statt – auch im Spieleladen „Spieß Stein Papier“ am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring.