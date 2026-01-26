„Dungeons & Dragons“ und Co.
Dungeons-&-Dragons in Koblenz: In den kommenden Monaten gibt es in der Stadt mehrere Angebote für Spielerinnen und Spieler – auch für Neulinge.
In Koblenz gibt es bald Angebote für Neulinge wie auch erfahrene Fans von Spielen wie Dungeons & Dragons: Die Zunft der Lahnsteiner Rollenspieler plant eine Convention, im Szeneladen „Spieß Stein Papier“ findet im März der Gratisrollenspieltag statt.

In den kommenden Monaten gibt es in Koblenz verschiedene Angebote, um Dungeons & Dragons (D&D) und ähnliche Rollenspiele auszuprobieren. Am Samstag, 28. März, findet der bundesweite Gratisrollenspieltag statt – auch im Spieleladen „Spieß Stein Papier“ am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring.

