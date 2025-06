Glühende Bälle über der Stadt: Im Herbst 2025 soll erstmals ein Heißluftballon-Event in Koblenz stattfinden. Das bestätigt die Koblenz-Touristik auf Anfrage unserer Zeitung. Vergleichbar sei die geplante Veranstaltung mit dem Ballonfestival in Bonn, so Marketingleiter Jan Moryson.

In der ehemaligen Bundeshauptstadt am Rhein gehört das Ballonfestival seit vielen Jahren zu den Attraktionen des städtischen Eventkalenders. An Pfingsten wurde dieses Jahr die 16. Ausgabe gefeiert. Bei dem mehrtägigen Festival stiegen bis zu 40 Heißluftballons morgens und abends in die Lüfte.

Ballonglühen ist fester Bestandteil des Festivals in Bonn

Für Besucher, die in einem Ballon mitfahren wollen, ist die Veranstaltung aber durchaus kostspielig. Eine Morgenfahrt gab es nach Angaben auf der Internetseite des Festivals ab 199 Euro, für eine exklusive Ballonfahrt für zwei Personen musste man mindestens 995 Euro zahlen. Zum Ballonfestival Bonn gehört allerdings auch ein großes Familienfest, bei dem es sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Attraktionen gibt. Ein Höhepunkt ist das Ballonglühen, bei dem nach Einbruch der Dunkelheit die Ballons aufgebaut und zu Musik illuminiert werden.

In Koblenz soll nun derselbe Veranstalter ein Ballon-Event veranstalten, der sich auch für das Spektakel in Bonn verantwortlich zeigt: die Firma Skytours. Bereits seit dem vergangenen Jahr sei man mit dem Anbieter in Abstimmung, sagt Moryson gegenüber unserer Zeitung. 2025 dann wurde es konkret: „Im Frühling gab es bereits einen kleinen Testlauf zum Termin des Flohmarktes. Da waren bereits fünf Ballone vom Festungsplateau gestartet.“

Idee kam aus der Ratsfraktion der CDU

Details zum Koblenzer Ballonfestival im Herbst will die Koblenz-Touristik noch kommunizieren. Moryson betont, dass das Event „komplett und mit vollem (finanziellen) Risiko durch den privaten Anbieter Skytours“ durchgeführt wird, die Touristik unterstütze lediglich bei der Vermarktung.

Vorausgegangen ist alldem ein Antrag der CDU im Stadtrat. Im Frühjahr 2024 hatte die Ratsfraktion die Idee für ein Heißluftballon-Event eingebracht, mit dem Ziel, neue Besuchergruppen anzulocken. Die Stadt griff den Vorschlag auf und beauftragte die Koblenz-Touristik mit der Prüfung – wie es nun aussieht, mit Erfolg.