Auf ihrer Deutschlandtour machen die Deutschen Weinmajestäten auch in Koblenz Station. Dort sind in den vergangenen Jahren rund um den Wein viele Veranstaltungen entstanden. So kommen die verschiedenen Konzepte bei den Weinhoheiten an.
Lesezeit 3 Minuten
Großes Lob gab es für die Stadt Koblenz von den höchsten Repräsentantinnen des deutschen Weins. „Es ist einfach faszinierend, was hier bewegt wurde, um Koblenz als Weinstadt zu etablieren. Neben anderem haben es die Verantwortlichen geschafft, drei benachbarte Weinanbaugebiete (Mosel, Mittelrhein, Ahr) miteinander zu verbinden“, erklärte die von der Mosel stammende Deutsche Weinkönigin Anna Zenz im Gespräch mit unserer Redaktion.