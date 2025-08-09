Die rechtliche Situation hat sich enorm gewandelt, schon Zweijährige haben einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Auf der anderen Seite gibt es viele Kitas, die marode geworden sind. Das stellt die Stadt Koblenz vor eine Menge Arbeit.

Der Kita-Neubau im Koblenzer Stadtteil Goldgrube wird auf einen Schlag 180 neue Plätze schaffen. „Na ja, direkt auf einen Schlag nicht“, sagt Jugendamtsleiter Peer Pabst und lächelt. Denn natürlich muss der Betrieb erst einmal anlaufen, wenn das Gebäude voraussichtlich ab Sommer 2026 belegt werden kann, die Kinder werden nach und nach eingewöhnt. Und es werden – wenn die Kita denn voll belegt ist – rund 30 zusätzliche Fachkräfte benötigt, die nicht leicht zu finden sind. Vermutlich könne man zunächst mit vier Gruppen starten, hofft der Jugendamtsleiter.

Die Kita soll eine Reihe Betreuungsprobleme in der Goldgrube selbst lösen, aber auch in den benachbarten Stadtteilen Moselweiß und Rauental und auf der angrenzenden Karthause sowie in der nahen kinderreichen Südlichen Vorstadt. Die Kita wird die Stadt selbst in ihre Trägerschaft nehmen. Und sie ist bei Weitem nicht das einzige Bauprojekt, das Pabst von seiner langen Liste nennt.

Neu hinzu kommen die jeweils viergruppigen geplanten Kitas für die beiden neu entstehenden Wohnviertel: das Lützeler Rosenquartier und die ehemalige Fritsch-Kaserne in Niederberg. Noch sind die beiden Kitas in der Planungsphase. Aber wenn in ein paar Jahren auch viele Familien in den Quartieren leben, sollen Betreuungsangebote zur Verfügung stehen.

Wenn Neubau nötig ist, werden in vielen Fällen mehr Plätze geschaffen

In vielen anderen Stadtteilen stehen keine reinen Neubauten an. Aber bereits bestehende Kitas, die saniert werden müssen, sollen mit einem Ersatzneubau erweitert werden. Dies gilt etwa für Bubenheim: Die Kita St. Maternus ist wegen Schimmelbefall geschlossen, die Kinder fahren nach Rübenach. Der Bebauungsplan für die Kita in Bubenheim ist noch nicht durch – Anwohner haben Befürchtungen wegen Lärm und Verkehr. „Erst dann kann man ans Bauen gehen“, sagt Pabst.

i Auch die Kita St. Servatius in Güls muss erneuert werden, in einem wird sie dann erweitert. Alexej Zepik

Ebenfalls neu gebaut werden soll in Güls die Kita St. Servatius. Das alte Gebäude ist marode – es zu sanieren und zu erweitern, wäre teurer als ein Neubau. Der ist auf dem Gelände nahe der Grundschule geplant. Da gleichzeitig aus dem Stadtteil der Wunsch kam, in einem Aufwasch zu prüfen, ob die Turnhalle eventuell als Versammlungsraum genutzt werden könnte, gibt es hier noch Abstimmungsbedarf.

Zudem gibt es bei Neubauten oft Naturschutzbelange, die bedacht werden müssen. So sind hier Zauneidechsen gefunden worden, die umgesiedelt werden müssen. Sie werden über eine ganze Vegetationsperiode eingesammelt und ziehen dann auf ein Gelände nahe der A61. „Wir hoffen, die Kita etwa 2031 eröffnen zu können“, sagt Pabst.

i Die Rübenacher Kita Zauberland soll ebenfalls bald neu gebaut werden. Auch hier werden mehr Plätze geschaffen. Alexej Zepik

In Rübenach ist die Kita Zauberland in die Jahre gekommen – und muss ebenfalls erweitert werden. „Denn durch die Neubaugebiete, die in Rübenach ausgewiesen werden, rechnen wir hier mit einem höheren Bedarf“, erklärt Pabst. Ein Ersatzbau mit zwei weiteren Gruppen neben der jetzigen Kita soll das Angebot vergrößern. „Wir nutzen dann die Gelegenheit und wollen einen Jugendraum integrieren“, sagt Pabst. Zurzeit gibt es nur eine Containerlösung, da der ehemalige Raum für die Kita benötigt wurde: „Man kann hier mit relativ geringem Aufwand etwas Gutes mitplanen.“ Diese Maßnahme stehe noch am Anfang, es müsste eine Planung erfolgen, dann würden die Gremien beteiligt. Letztlich entscheidet der Stadtrat über Projekte wie dieses.

Bis die neuen Kitas fertig sind, dauert es ein paar Jahre

Auch in anderen Stadtteilen gibt es Bedarf: Im Neuendorfer Kreutzchen soll die Spiel- und Lernstube erweitert und neu gebaut werden, das alte Gebäude ist in die Jahre gekommen. Der Neubau wird auf dem Gelände der alten Kita entstehen. Wenn er fertig ist, wird der Altbau abgerissen und ein neues großes Außengelände gestaltet. Auch im Metternicher Eulenhorst muss neu gebaut werden – hier ist der Standort noch nicht 100-prozentig klar. All diese Ersatzbauten werden vermutlich nicht mehr in diesem Jahrzehnt fertig, sagt Pabst.

Ein Teil der Kitas ist in der Trägerschaft der Kirche, das wird sich durch die Neubauten nicht ändern. Jedoch übernimmt die Stadt die Bauten. Das geht auf Sparmaßnahmen des Bistums zurück, nach denen das Bistum einen Teil seiner Einrichtungen kommunalisiert.