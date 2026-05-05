Kommt Zipline bis zur Buga?
Koblenz auf der Suche nach dem zweiten Sommermärchen
So oder so ähnlich könnte eine Zipline in Koblenz aussehen. Allerdings soll der Zielpunkt nicht am Deutschen Eck, sondern in Lüt
So oder so ähnlich könnte eine Zipline in Koblenz aussehen. Allerdings soll der Zielpunkt nicht am Deutschen Eck, sondern in Lützel sein.
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Viele Koblenzer lächeln unwillkürlich, wenn sie an den Sommer 2011 denken. Denn die Bundesgartenschau (Buga) veränderte die Stadt in ein Sommermärchen – zum Teil dauerhaft. Nun liegen Pläne für die Buga 2029 vor: Das wird nun diskutiert.

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Heute in drei Jahren soll die Bundesgartenschau (Buga) am Mittelrhein schon in vollem Gang sein. Und auch, wenn Koblenz kein Hauptort der Veranstaltung von Lahnstein bis Rüdesheim/Bingen ist, wollen die Verantwortlichen doch auch viele Gäste nach Koblenz locken und damit auch ein Stück des Kuchens abbekommen.

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