Alle zwei Jahre wieder Knusperlmarkt bringt Brey in Weihnachtsstimmung Annika Wilhelm

Sophia Marie Rehorn 03.12.2025, 10:54 Uhr

i Der Breyer Knusperlmarkt im Jahr 2023: Dieses Jahr findet er wieder statt. Christian Schuth

Alle (zwei) Jahre wieder: Weihnachten ist zwar jedes Jahr, der Knusperlmarkt aber eben lediglich alle zwei Jahre. Die Ehrenamtlichen sind sich einig: Sie wollen sich vom typischen Weihnachtsmarkt abheben. Das steckt dahinter.

Nach zwei Jahren Wartezeit freuen sich die Breyer wieder über ihren Knusperlmarkt. Rund um den festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Mitte des Dorfplatzes können Besucher am Wochenende vom 5. bis 6. Dezember die Adventszeit feiern. Besonders ist: Von dem typischen Weihnachtsmarkt wollen die Breyer sich abheben – unter anderem mit ihrem Knusperlmann.







