Vier Männer, ein Ziel: David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) wollen Koblenzer Oberbürgermeister werden. Unsere Zeitung stellt die Kandidaten vor – diesmal: Ernst Knopp.

Als Treffpunkt hat Ernst Knopp das Planstübchen auf dem Plan mitten in der Koblenzer Altstadt vorgeschlagen. Der OB-Kandidat der CDU (wird von der FDP unterstützt) sagt: „Hier kommen sie alle vorbei. Man bekommt alles ungefiltert mit, was die Leute sagen und denken.“ Und das immer deutlicher, je stärker es auf den Abend und die Nacht zugeht und je höher der Alkoholpegel in Teilen wird. Die Kneipe sei weit über Koblenz hinaus bekannt. Knopp sagt: „Ich sitze deshalb gerne hier.“

Während des Treffens mit unserer Zeitung um die Mittagszeit sind Stimmen und Meinungen noch gedämpft. Der 56-Jährige bestellt einen Kaffee und ein Wasser. Er trägt – wie fast immer in den vergangenen Wochen – ein weißes Hemd, ein blaues Sakko, eine dunkle Jeans und braune Lederschuhe. Ganz bewusst, wie er sagt: „Ich habe mir angeeignet, dass ich mich ähnlich kleide, damit die Leute mich erkennen.“ Es gab deshalb schon Menschen, die ihn fragten, ob er sich nicht ein weiteres Hemd leisten könne, sagt er lachend. Natürlich hat er nicht nur ein einziges weißes Hemd im Schrank.

Der Mann, der die mehr als drei Jahrzehnte währende SPD-Vorherrschaft beenden will

Der OB-Wahlkampf hat den Wallersheimer in den vergangenen Wochen enorm in den Fokus gerückt. Aus Sicht von CDU und FDP ist er der Mann, der Amtsinhaber Langner ablösen und die mehr als drei Jahrzehnte währende Vorherrschaft der SPD beenden soll. Als die CDU Mitte April seine Kandidatur verkündete, war das für viele eine Überraschung. Wenngleich: Einen natürlichen Kandidaten, der dazu aus Koblenz kommt, schien die Union nicht zu haben. Mit Männern, die von außerhalb und nicht aus Koblenz kamen, hat die Partei schon mehrfach verloren.

Knopp ist sich seiner Rolle als erster Herausforderer bewusst: „Ich kann ganz befreit aufspielen.“ Wenn im ersten Wahlgang am 21. September kein Bewerber mehr als 50 Prozent erhält, es also zur Stichwahl am 5. Oktober käme, dann, sagt Knopp, wäre das eine Niederlage für „Herrn Langner. Er hätte seinen Amtsinhaberbonus verspielt.“ Sein Verhältnis zum OB beschreibt er als „sehr distanziert“. Im Gegensatz zu vielen anderen Stadträten ist er mit Langner noch per Sie: „Ich kenne ihn nicht als Jugendfreund, und wir haben keine persönlichen Berührungspunkte.“ Der OB sei eine Respektsperson: „Ich mache das aus Respekt vor dem Amt.“

„Ich gehe nicht unter die Gürtellinie, sondern respektvoll mit Herrn Langner um. Man sieht sich immer zweimal im Leben.“

Ernst Knopp

Es ist auffallend, dass er Langner im Wahlkampf selten angreift. Wenn es mal Attacken gibt, kommen sie aus der Partei – etwa hin und wieder von Kreischef Josef Oster (wobei sich Langner und Oster auch aus gemeinsamen Zeiten in Güls kennen und sich persönlich sehr schätzen). Knopp sagt: „Im Beruf kommt es ganz schlecht, wenn man einen Mitbewerber vor Kunden schlecht redet.“ Er will seine Stärken herausstellen, dann könnten sich die Wähler entscheiden. Überdies hätten die Wähler Langner als OB nun knapp siebeneinhalb Jahre erlebt. Knopp stellt klar: „Ich gehe nicht unter die Gürtellinie, sondern respektvoll mit ihm um. Man sieht sich immer zweimal im Leben.“

Auf die Frage, was seine drei wichtigsten Themen für die Zukunft der Stadt sind, sagt Knopp: „Ich orientiere mich an dem, was für die Koblenzer wichtig ist.“ Also die alle zwei Jahre stattfindende Bürgerbefragung der städtischen Statistikstelle. Ganz oben landeten für das Jahr 2023: Sicherheit, Wohnungsbau, Gesundheit und Digitalisierung.

i Ernst Knopp am Planstübchen Alexej Zepik. -

Etwas ungünstig für Wahlkämpfer Knopp und die CDU sind bzw. waren die Topthemen Sicherheit und Wohnungsbau angesiedelt in den Ressorts von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) und dem langjährigen Baudezernenten Bert Flöck (ebenfalls CDU). Dazu kommt, dass Knopp seit 2014 im Stadtrat sitzt und seine Fraktion hier lange den Ton angab. Er kann sich und die Union nun also nicht ganz frei davon machen, wenn er nun kritisiert, dass mehr für die Sicherheit der Koblenzer getan werden müsse und in den vergangenen Jahren viel zu wenig Wohnungen gebaut worden sind (was laut Wohnbautätigkeitsbericht bei nur 28 neuen Wohnungen privat und kommunal im gesamten Jahr 2024 sicher stimmt).

Auf diese offensichtliche Zwickmühle angesprochen, sagt Knopp: „Wenn man nur in den Rückspiegel schaut, kann man schlecht vorwärtsfahren.“ Was in dem Zusammenhang wie eine zu schnelle Ausflucht klingt, sagt Knopp auch, wenn er nach Langners möglichen Versäumnissen gefragt wird. „Man muss konsequent da durchgreifen, wo es wehtut“, sagt er, und man merkt, dass es ihm hier wirklich wichtig ist. Seine Stimme wird energischer, der Ton deutlicher, Knopp klopft mit der Innenfläche der einen Hand auf die Außenfläche der anderen.

Heißt für ihn also, dass man bei so wichtigen Themen auch stärker in die Ressorts der Bürgermeisterin oder des Baudezernenten eingreift? „Ja. Ich bin mir sicher, in Zusammenarbeit mit den Dezernenten ist mehr möglich.“ Und dann sagt er: „Man muss als OB auch kreativ sein. Ich bewundere Boris Palmer, der macht einfach.“ Nun, für den Geschmack des einen oder anderen macht bzw. sagt der langjährige Tübinger OB zu viel. Aber Untätigkeit kann man dem Ex-Grünen-Mitglied sicher nicht vorwerfen.

Knopp plädiert etwa für eine stärkere Präsenz des Ordnungsamts in der Stadt, etwa als Pop-up-Stellen am Wochenende: „Damit die Leute sehen, es passiert was. Das Thema Sicherheit ist heikel, aber es ist ein riesen Thema.“ Um mehr Wohnungen zu bekommen, könne man leer stehende Gewerbeimmobilien in Wohnraum umwidmen. Zudem seien in den vergangenen Jahrzehnten einige Grundsatzentscheidungen falsch gelaufen. So habe die Stadt bei den stockenden Großbauprojekten Clemens Carreé, Brauereiquartier und Goebensiedlung darauf verzichtet, sich einen Zwischenerwerb zu sichern.

Ganz grundsätzlich sagt Knopp: „Ich kann die Ausreden in der Verwaltung nicht mehr hören, man sei nicht zuständig. Wenn man genug Druck macht, geht es auch voran.“ Als OB gehe es „nicht nur darum zu moderieren, man muss auch gestalten“.

Im Wahlkampf erfährt der Wallersheimer viel Unterstützung quer durch die Gesellschaft, wie er sagt: „Es ist natürlich anstrengend, ich habe fünf, sechs Termine am Tag und bin voll berufstätig.“ Dafür braucht er auch seinen Jahresurlaub auf. Aber es „macht viel Spaß, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es berührt einen, es fasst einen an und ist sehr emotional.“ Viele Menschen seien dankbar, wenn er ihnen zuhöre und sich dann kümmere: „Es ist nicht immer entscheidend, dass etwas umgesetzt wird.“

Knopp unterstreicht dabei: „Ich bin niemandem für meine berufliche Karriere zur Dankbarkeit verpflichtet.“ Neben der Zeit spielt auch das Geld eine Rolle: Knopp selbst investiert einen Betrag „weit im fünfstelligen Bereich“ in seinen Wahlkampf. Er weiß auch: „Persönliche Sympathie ist wichtiger als Kompetenz.“ Oder anders: „Kompetenz darf nicht die einzige Kompetenz sein.“

Der Endspurt läuft, bis zum 21. September wird Knopp weitere Termine abspulen. Und am Wahltag selbst? „Erstmal mit meiner Frau frühstücken, dann wählen, nachmittags in die Rhein-Mosel-Halle zur Auszählung gehen.“ Und danach? „Gibt es im Wallersheimer Tennisheim eine Wahlparty.“ Egal, wie es ausgeht: „Und dann schnaufe ich erstmal durch.“

Kurzfragebogen

1. Sitzen Sie lieber am Rhein oder an der Mosel – und warum? „Ich komme aus Wallersheim, und da ist der Rhein näher.“

2. In welcher Koblenzer Kneipe haben Sie zuletzt ein Bier getrunken? „Vermutlich im Planstübchen. Ich trinke seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr. Das hat keine gesundheitlichen Gründe, sondern es hat sich so ergeben.“

3. Welcher berühmte Koblenzer inspiriert Sie, ob historisch oder lebendig? „Mein Freund Manni Gniffke. Ich bewundere, dass er sich über Jahrzehnte so für Koblenz eingesetzt hat und nicht nachlässt.“

4. Welche Ihrer Eigenschaften befähigt Sie besonders dazu, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden? „Kreative Lösungsansätze für Herausforderungen zu finden. Wir haben als Stadt in den nächsten Jahren viel zu wuppen.“

Persönliches: Ernst Knopp

Ernst Knopp wurde am 19. November 1968 in Koblenz geboren. Er ist seit 30 Jahren verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Er arbeitet als Solution Consultant bei der Infor (Deutschland) GmbH. Knopp ist seit 2014 für die CDU Mitglied des Stadtrats und derzeit stv. Fraktionsvorsitzender. Er ist Mitglied des CDU-Kreisvorstands und war Vorsitzender der CDU Wallersheim (jetzt Stellvertreter). Er hat dazu viele weitere Ehrenämter ausgeübt: Von 2014 bis 2024 war er Schöffe am Amtsgericht Koblenz, seit 2024 ist er ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht. Seit 2024 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der EVM AG, seit 2021 mit kurzer Unterbrechung Mitglied der Gesellschafterversammlung des GKM. Er ist Mitglied des Präsidiums der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, war lange im Vorstand des Narren-Clubs Waschem und Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft St. Bernhard. Neben seinen Ehrenämtern verbringt er gerne seine Zeit in der Werkstatt mit seinen Oldtimern. jl