Reportage an Schwerdonnerstag
Knochenjob und Frohsinn: Ein Tag mit Mülheims Obermöhn
"Helau", ruft Obermöhn Martina I. (links) vom Karnevalswagen des Möhnenpaars aus Mülheim-Kärlich. Neben ihr: Ihre Schwester und gleichzeitig Möhnerich, Andrea I.
Eva Hornauer

Als Tollität muss man nicht nur närrisch sein – man braucht auch Durchhaltevermögen. Als Obermöhn in Mülheim-Kärlich ist der Schwerdonnerstag vor allem eins: lang. Unsere Reporterin hat Martina I. und ihren Hofstaat begleitet.

Lesezeit 5 Minuten
Der Boden schwingt unter den Füßen, ausgelöst vom Tanz der Besatzung, aus den Lautsprechern hämmert der Beat, überall verteilt steht das Wurfmaterial bereit: Auf dem Wagen des Möhnenpaars des Möhnen-Clubs 1950 Mülheim ist die Stimmung gut. So gut, dass man durch besagte Schwankungen fast ein wenig seekrank werden könnte – das passt allerdings wiederum zum Piratenmotto.

