Als Tollität muss man nicht nur närrisch sein – man braucht auch Durchhaltevermögen. Als Obermöhn in Mülheim-Kärlich ist der Schwerdonnerstag vor allem eins: lang. Unsere Reporterin hat Martina I. und ihren Hofstaat begleitet.
Der Boden schwingt unter den Füßen, ausgelöst vom Tanz der Besatzung, aus den Lautsprechern hämmert der Beat, überall verteilt steht das Wurfmaterial bereit: Auf dem Wagen des Möhnenpaars des Möhnen-Clubs 1950 Mülheim ist die Stimmung gut. So gut, dass man durch besagte Schwankungen fast ein wenig seekrank werden könnte – das passt allerdings wiederum zum Piratenmotto.