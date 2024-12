Advent an Rhein und Mosel Knobeln um die Geschenke und die Jagd nach der Gurke 20.12.2024, 07:00 Uhr

i Eva Hornauer Jens Weber. MRV

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf den Advent. Mit persönlichen Geschichten, Rezepten und Tipps wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Diesmal Tipps für eine spielerische Bescherung.

Eine der fünf „Love-Languages“ (zu deutsch: Sprachen der Liebe) ist es Geschenke zu machen – wir drücken also an Weihnachten unsere Zuneigung zueinander aus, wenn wir große oder kleine Präsente verteilen. Zugegeben, in meiner Familie fällt die Bescherung eigentlich immer eher mager aus – außer für meine kleine Nichte (vier Jahre) – wir achten dafür aufs gute Essen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen