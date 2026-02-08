Gniffke und Otto in Bestform
Kneipensitzung im Dormont’s bot Lacher und Liebestöter 
Die Initiatoren der Kneipensitzung, Stephan Otto (links) und Manni Gniffke (rechts), nehmen Gastgeberin Vera Dormont in die Mitt
Die Initiatoren der Kneipensitzung, Stephan Otto (links) und Manni Gniffke (rechts), nehmen Gastgeberin Vera Dormont in die Mitte.
Winfried Scholz

Wer die Kneipensitzung im Dormont’s in der Koblenzer Altstadt besucht hat, erlebte einen richtig lustigen Abend. Vor allem das Zwiegespräch von Manni Gniffke und Stephan Otto war Lachgarant. Auch alte Frauen in Liebestötern trugen zum Gelingen bei. 

Lesezeit 3 Minuten
Jetzt ist bekannt, weshalb Stephan Otto freiwillig aus dem Rennen um das zweithöchste städtische Amt ausgeschieden war: „Demm sein Frau hat demm gesot, wenn du Bürjermeisterin were wellst, moss de jo vorher noch en Geschlechtsumwandlung mache losse.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren