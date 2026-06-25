Wein und Genuss in Winningen Knebelbrüder tanzen auf mehreren Hochzeiten Thomas Brost 25.06.2026, 08:30 Uhr

i Jetzt sind die beiden Brüder, Alexander und Christopher, über den gemeinsamen Betrieb mit dem Namen „Knebelbrüder“ vereint. Thomas Brost

Adrienne und Christopher Knebel punkten in Winningen mit moderner Küche und Spitzenweinen. Nach der Prämierung als Top-Weingastgeber laden die „Knebelbrüder“ nun zum Sommerfest zwischen Äpfeln und Reben ein.

Sie dürfen durchaus als eines der Shootingstars in der Gastroszene gelten: Adrienne und Christopher Knebel aus Winningen. Vor drei Jahren starteten sie mit der Knebelschänke unter dem sicheren Ruder des versierten Kochs Alexander Rey ein ambitioniertes Programm, jetzt schon dürfen erste Lorbeeren geerntet werden.







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