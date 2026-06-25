Adrienne und Christopher Knebel punkten in Winningen mit moderner Küche und Spitzenweinen. Nach der Prämierung als Top-Weingastgeber laden die „Knebelbrüder“ nun zum Sommerfest zwischen Äpfeln und Reben ein.
Lesezeit 2 Minuten
Sie dürfen durchaus als eines der Shootingstars in der Gastroszene gelten: Adrienne und Christopher Knebel aus Winningen. Vor drei Jahren starteten sie mit der Knebelschänke unter dem sicheren Ruder des versierten Kochs Alexander Rey ein ambitioniertes Programm, jetzt schon dürfen erste Lorbeeren geerntet werden.