Koblenzer Leseverein feiert Knackige Kritik, wilde Wortspiele und tolle Tänze Winfried Scholz 14.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Schängel-Guggemusik beim Einmarsch: Von Anfang an herrscht beste Stimmung in der Rhein-Mosel-Halle. Winfried Scholz. Winfried scholz

Die Sitzung des Katholischen Lesevereins ist im Kalender der Sitzungen eine der letzten – das gilt aber ganz sicher nicht fürs Programm. Denn auf der Bühne gibt es traditionell scharfzüngige Reden, tolle Tänze und mitreißende Musik.

Messerscharfe, geschliffene Verse, Stimmungsmusiker, die den Saal zum Beben brachten und fantastische Tänze, so lässt sich die Sitzung des katholischen Lesevereins auf Kurzform bringen. Sie wurde auch dieses Jahr wieder ein vortrefflicher Höhepunkt im närrischen Kalender der Stadt.







