Koblenzer Leseverein feiert
Knackige Kritik, wilde Wortspiele und tolle Tänze
Die Schängel-Guggemusik beim Einmarsch: Von Anfang an herrscht beste Stimmung in der Rhein-Mosel-Halle.
Die Schängel-Guggemusik beim Einmarsch: Von Anfang an herrscht beste Stimmung in der Rhein-Mosel-Halle.
Winfried Scholz. Winfried scholz

Die Sitzung des Katholischen Lesevereins ist im Kalender der Sitzungen eine der letzten – das gilt aber ganz sicher nicht fürs Programm. Denn auf der Bühne gibt es traditionell scharfzüngige Reden, tolle Tänze und mitreißende Musik.

Lesezeit 3 Minuten
Messerscharfe, geschliffene Verse, Stimmungsmusiker, die den Saal zum Beben brachten und fantastische Tänze, so lässt sich die Sitzung des katholischen Lesevereins auf Kurzform bringen. Sie wurde auch dieses Jahr wieder ein vortrefflicher Höhepunkt im närrischen Kalender der Stadt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren