Die Sitzung des Katholischen Lesevereins ist im Kalender der Sitzungen eine der letzten – das gilt aber ganz sicher nicht fürs Programm. Denn auf der Bühne gibt es traditionell scharfzüngige Reden, tolle Tänze und mitreißende Musik.
Messerscharfe, geschliffene Verse, Stimmungsmusiker, die den Saal zum Beben brachten und fantastische Tänze, so lässt sich die Sitzung des katholischen Lesevereins auf Kurzform bringen. Sie wurde auch dieses Jahr wieder ein vortrefflicher Höhepunkt im närrischen Kalender der Stadt.