Der Erfinder des TV-Formats „Nightwash“ ist Gast in „RZähl mal!“. In der neuen Ausgabe des Talk-Podcasts der Rhein-Zeitung erzählt er witzige Anekdoten aus über 40 Jahren Bühne, spricht über vertane und genutzte Chancen und sein neues Solo-Programm.

Wer Knacki Deuser in einen Podcast einlädt, muss damit rechnen, dass er viel zu hören bekommt. Schließlich hat der in Koblenz aufgewachsene Klaus-Jürgen Deuser, wie er eigentlich heißt, in über 40 Bühnenjahren eine ganze Menge erlebt: Von ersten Erfolgen mit seiner Comedytruppe „Die Niegelungen“ in den Achtzigern, mit denen er seit 2025 wieder tourt, über sein Mitwirken in der TV-Sendung „Brennende Herzen“, bis hin zur Erfindung seines erfolgreichen TV-Formats „Nightwash“ um die Jahrtausendwende.

i "Nightwash"-Erfinder Knacki Deuser (rechts) mit "RZähl mal!"-Host Christian Mack im Podcast-Studio der Rhein-Zeitung. Christian Mack. Rhein-Zeitung

„Meine Karriere hat Spitzen und Tiefen gehabt, keine Frage – aber ich kann bis heute davon leben“, resümiert er in „RZähl mal!“. Die Comedy-Show „Nightwash“, für die der 63-Jährige bis heute steht und in der er vielen damals noch unbekannten Comedians eine Bühne gegeben hat, zählt definitiv zu den Karrierespitzen. Heutige Stars wie Mario Barth, Carolin Kebekus, Olaf Schubert oder Torsten Sträter hatten ihre ersten TV-Auftritte in Deusers „Nightwash“, das er 2013 im Guten verließ.Aber auch über Karriere-Sackgassen, wie das in letzter Sekunde geplatzte Engagement als MTV-Moderator oder die verpasste Chance, ein TV-Casting für Nachwuchs-Showmaster zu gewinnen, spricht der gebürtige Kaiserslauterner im Podcast.

Niegelungen-Revival hat enormen Spaß gemacht!

Außerdem gibt Knacki Deuser, der zuletzt TV-Formate entwickelt, Medienprofis gecoacht und als Keynote-Speaker unterwegs war, Einblick in seine Zukunftspläne: „Weil mir das Niegelungen-Revival so enormen Spaß gemacht hat, habe ich überlegt, ob ich nicht auch für mich wieder spiele“, verrät Deuser in „RZähl mal!“. Aus der Überlegung ist längst Realität geworden: „Nicht jammern – Lächeln!“ wird das neue Solo-Programm heißen und am 14. November in der Stadthalle Nassau Premiere feiern. 20 weitere Termine sollen 2027 folgen.

Holger Müller als "Ausbilder Schmidt", Klaus-Jürgen "Knacki" Deuser und Achim Knorr (vlnr.) im Kölner Waschsalon, in dem Nightwash aufgezeichnet wurde. Guido Schröder "Nightwash"-Host Knacki Deuser stilecht im Wäschekorb. Guido Schröder Blick von Außen in den "Nightwash"-Waschsalon in Köln bei einem Auftritt Anfang der 2000er. Guido Schröder "Nightwash"-Erfinder und -Gastgeber Knacki Deuser interagiert durch die Scheibe des Waschsalons mit einem Zuschauer auf der Straße. Guido Schröder Foto aus dem Nightwash-Archiv aus dem ersten Jahr der Show, 2001. Mitten Drin: Knacki Deuser mit Anzug und Fliege. Guido Schröder "Nightwash"-Erfinder Knacki Deuser (rechts) mit "RZähl mal!"-Host Christian Mack im Podcast-Studio der Rhein-Zeitung. Christian Mack. Rhein-Zeitung 1 / 6

Wie es dazu kam, dass er als Kleinkind von FCK-Legende Fritz Walter gebabysittet wurde, warum er heute immer noch super bei Flugbegleitern ankommt und wie er auf die Idee zu „Nightwash“ kam – das alles verrät Knacki Deuser in „RZähl mal!“

Jetzt einschalten!