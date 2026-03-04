Linken-Kandidatin im WK 10
Klöppel: Meine Motivation sind die Menschen vor Ort
Jaqueline Klöppel geht bei der Landtagswahl 2026 für die Linken im Wahlkreis 10 ins Rennen.
Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Jaqueline Klöppel. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Linken-Bewerberin selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Jacqueline Klöppel tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei Die Linke an.

