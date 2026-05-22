Die Tinte ist getrocknet: Diese Woche hat die Stadt Bendorf den Kaufvertrag in Sachen Klinikgelände unterschrieben. 18.000 Quadratmeter in der Innenstadt gilt es nun für die Stadt mit Leben zu füllen.
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Ein Etappenziel ist erreicht: Die Stadt Bendorf hat das rund 18.000 Quadratmeter große Gelände der ehemaligen orthopädischen Fachklinik in der Innenstadt gekauft. Zum Zwischenkauf wohlgemerkt, weswegen Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr (SPD) auch nur von besagtem Etappenziel bei der Vertragsunterzeichnung sprach.