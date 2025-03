Klinik in Koblenz bietet vertrauliche Hilfe nach Gewalt

Die Frau ist (wieder einmal) von ihrem Partner geschlagen und getreten worden, hat große Schmerzen. Zum Arzt oder in die Klinik möchte sie aber nicht gehen, aus Angst, man dränge sie zu einer Anzeige. Nun findet sie in Koblenz eine gute Anlaufstelle.

Die Zahlen sind alarmierend: Mehr als 250.000 Menschen, etwa 175.000 von ihnen Frauen, sind im Jahr 2023 in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt geworden. „Und die Dunkelziffer ist hoch“, sagt Christian Straub, Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein. Für die Gewaltbetroffenen gibt es nun das neue Angebot „Vertrauliche Hilfe nach Gewalt“, das mit 280.000 Euro im Jahr vom rheinland-pfälzischen Frauenministerium gefördert wird. Die wichtigsten Infos:

1Die Ausgangslage: „Frauen, die von sexualisierter oder anderer körperlicher Gewalt betroffen sind, wollen häufig zunächst keine Strafanzeige stellen. Oft stammt der Täter aus dem eigenen sozialen Umfeld“, sagt Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) bei der Vorstellung des Projekts in Koblenz. „Aus Angst, zu einer Anzeige gedrängt zu werden, lassen Betroffene sich oftmals nicht medizinisch versorgen und bleiben mit dem traumatischen Erlebnis allein.“

i Ministerin Katharina Binz bei der Vorstellung des neuen Hilfsprojekts. Doris Schneider

Neben der fehlenden medizinischen Versorgung erfolgt dann auch keine Sicherung der körperlichen Spuren der Tat. „Wenn sich eine Betroffene später noch zu einer polizeilichen Anzeige entschließt, ist es aber wichtig, dass ihr die gerichtsfest gesicherten Spuren im Strafverfahren zur Verfügung stehen“, so Frauenministerin Binz. Denn sonst steht vermutlich Aussage gegen Aussage.

2Das Projekt „Vertrauliche Hilfe bei Gewalt“: Es gibt mehrere Bausteine. Neben der medizinischen Hilfe und dem Angebot der weiteren Begleitung durch Beratungsstellen und ähnlichen Organisationen ist eben auch die vertrauliche Spurensicherung enorm wichtig: „Das neue Konzept macht Betroffenen Mut, sich Hilfe zu holen“, sagt Karin Stahl, Chefärztin der Notaufnahme am Koblenzer Kemperhof. Denn es ist eine sichere Anlaufstelle – und die ist dringend nötig, sagt Stahl.

i Karin Stahl, Chefärztin der Notaufnahme. Doris Schneider

Das sieht auch der Chefarzt der Frauenheilkunde am Kemperhof, Arno Franzen, so: „Jeder in der Frauenheilkunde hat schon mit Gewaltbetroffenen zu tun gehabt.“ Und wenn diese – in deutlicher Mehrheit Frauen – Vertrauen haben können, dass sie nicht zu einer Anzeige genötigt oder überredet werden sollen, dann trauen sie sich auch eher, sich medizinisch versorgen zu lassen. Die Spurensicherung ist ein Angebot, aber kein Zwang.

i Arno Franzen, Chefarzt der Frauenheilkunde Doris Schneider

3Wie läuft die Spurensicherung ab? Den Ärzten und dem Klinikpersonal in den beteiligten Kliniken liegen standardisierte Untersuchungskits vor, und was banal klingt, ist im Einzelfall extrem wichtig. Cleo Walz, Projektleiterin am Institut für Rechtsmedizin an der Uni-Klinik Mainz, erklärt die Vorgehensweise: Es gibt ein Untersuchungskit, also ein Kästchen, in dem alles drin ist, von einem Untersuchungsfragebogen über Abstrichmaterial bis zu Beuteln für etwaige Beweisstücke wie Unterwäsche. Jeder, der mit der betroffenen Frau oder dem Mann zu tun hat, kann sich quasi an einem Leitfaden entlanghangeln. Zudem werden Fotos gemacht und vieles mehr.

i Projektleiterin Cleo Walz (vorn) erklärt, wie die standardisierten Untersuchungen vorgenommen werden. Von rechts Christian Straub, Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, Alexa Koßmann-Hau, Leiterin des Frauenhauses Mayen-Koblenz, Frauenministerin Katharina Binz, Arno Franzen, Chefarzt der Frauenheilkunde am Kemperhof, Karin Stahl, Chefärztin der Notaufnahme, und weitere interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik. Doris Schneider

„Auch das Personal in der Klinik bekommt so eine sehr große Handlungssicherheit“, sagt Cleo Walz. Zudem finden auch Personal-Schulungen durch Mitarbeiterinnen von Frauennotrufen oder Frauenhäusern statt, wie ein empathischer Umgang mit Gewaltbetroffenen besser funktionieren kann – und wie auch das Personal in den Kliniken mit den belastenden Situationen klarkommt, sagt Alexa Koßmann-Hau, Leiterin des Frauenhauses Mayen-Koblenz. „Denn das macht was mit einem.“

4Was passiert mit den gesicherten Spuren? Die Spuren selbst werden mindestens fünf Jahre aufbewahrt, die Dokumentationen sogar 30 Jahre, berichtet Cleo Walz, Projektleiterin an der Mainzer Rechtsmedizin. Bei einem früheren Vorgängerprojekt galt dies nur für ein Jahr, zudem galt es nur für Opfer von sexualisierter Gewalt.

5Hier gibt es diese Hilfsangebote: Das Projekt „Vertrauliche Hilfe nach Gewalt“ ist an der Rechtsmedizin Mainz angesiedelt, der Kemperhof ist für die Großregion Koblenz die einzige Anlaufstelle. Vertrauliche Hilfen werden nun auch in den Kliniken in Trier, Ludwigshafen, Worms und Idar-Oberstein angeboten. Zudem ist das Ministerium mit den Kliniken in Kaiserslautern, Landau, Speyer und Bernkastel-Wittlich im Gespräch, sagt Ministerin Katharina Binz. In der Liste des Ministeriums steht auch das Elisabeth-Krankenhaus Neuwied.