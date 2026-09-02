Kulinarisches im Gewerbepark Klingt lecker: Essensangebot im Gewerbepark vielfältig Maja Schmidt 02.09.2026, 09:00 Uhr

i Eines der Restaurants im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist das Holzhaus. Ingo Beller

Wie sieht eigentlich das kulinarische Angebot im Gewerbepark Mülheim-Kärlich aus? Unsere Redaktion unternahm einen Streifzug zum Thema und hat mit einigen Restaurantbetreibern gesprochen.

Wer isst eigentlich im Gewerbepark Mülheim-Kärlich? Zwischen Möbelhäusern, Baumärkten und Parkplätzen wirkt der Ort auf den ersten Blick nicht wie ein klassisches Ziel für Restaurantbesuche. Und doch füllen sich hier täglich die Gasträume. Wir haben bei mehreren Betrieben nachgefragt, wer kommt – und warum.







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