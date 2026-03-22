Protest in Koblenz
Klimademo fordert den Ausbau erneuerbarer Energien
Unter anderem durch die Firmungstraße zogen die Demonstranten in Koblenz und forderten Maßnahmen gegen die Erderwärmung.
Unter anderem durch die Firmungstraße zogen die Demonstranten in Koblenz und forderten Maßnahmen gegen die Erderwärmung.
Alexej Zepik

Ein bunter, lauter Protestzug hat am sonnigen Samstagmittag die Augen in der Koblenzer Innenstadt auf sich gezogen: Das Klimabündnis und andere Akteure forderten Maßnahmen gegen die Erderwärmung.

Lesezeit 1 Minute
Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben am Samstag rund 300 Menschen in der Koblenzer Innenstadt für einen konsequenten Klimaschutz protestiert. Unter dem Leitspruch „Raus aus dem fossilen Gas“ forderten die Teilnehmenden ein sofortiges politisches Umsteuern.

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