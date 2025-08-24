Der Stadtwald von Koblenz ist Naherholungsgebiet und grüne Lunge für Einheimische und Einnahmequelle durch den Holzverkauf für die Kommune. Bald soll der Wald zertifiziert werden. Doch nach welchem Bewirtschaftungskonzept? Experten sollen Rat geben.

Das Klimabündnis Koblenz fordert in einer aktuellen Mitteilung Stadtratsfraktionen und Verwaltung auf, eine Expertenrunde zur weiteren Bewirtschaftung des Koblenzer Stadtwaldes ausgewogener zusammenzusetzen. Die Liste mit den Fachleuten steht bereits am Montag, 25. August, im Haupt- und Finanzausschuss vorberatend zum Beschluss, bevor sie am 4. September vom Stadtrat endgültig verabschiedet werden könnte. Die Expertenanhörung ist für die Oktobersitzung geplant.

Laut Klimabündnis sind die sieben ausgewählten Fachleute vor allem Personen, die „fast ausschließlich aus dem Umfeld der Holz- und Sägewerkswirtschaft sowie aus wirtschaftlich geprägten Zertifizierungsorganisationen stammen“. Kommunale Wälder seien aber nicht vorrangig Holzlieferanten, „sondern haben zentrale Funktionen für Biodiversität, Klimaschutz, Wasserhaushalt und Erholung zu erfüllen“.

Zusammengefasst geht es darum, wie der Wald künftig gepflegt und bewirtschaftet werden soll: Steht der finanzielle Ertrag im Vordergrund oder das Ökosystem, das möglichst unberührt bleiben soll? Zwischen diesen Polen gilt es ein Zertifizierungskonzept zu finden und zu beschließen. Vorab sollen Experten gehört werden.