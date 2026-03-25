Abschaffen oder entwickeln?
Klimabündnis Koblenz verteidigt die Baumschutzsatzung
Viele Bäume in Koblenz sind geschützt, die Baumschutzsatzung der Stadt soll dabei helfen.
Viele Bäume in Koblenz sind geschützt, die Baumschutzsatzung der Stadt soll dabei helfen.
Matthias Kolk

Die Baumschutzsatzung in Koblenz steht zur Diskussion, da die FDP ihre Abschaffung im Stadtrat beantragen will. Das Klimabündnis Koblenz stemmt sich gegen diese Absichten – und begründet, warum es die Satzung für wichtig hält.

Lesezeit 2 Minuten
In einem offenen Brief setzt sich das Klimabündnis Koblenz für den Erhalt der Baumschutzsatzung in Koblenz ein. Am Donnerstag steht ein Antrag der FDP-Fraktion im Stadtrat auf der Tagesordnung, der die 2021 eingeführte Satzung abschaffen will. In dem offenen Brief, der sich direkt an die Ratsmitglieder richtet, erklärt das Klimabündnis, warum sie das für eine schlechte Idee hält.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren