Abschaffen oder entwickeln? Klimabündnis Koblenz verteidigt die Baumschutzsatzung Matthias Kolk 25.03.2026, 08:00 Uhr

i Viele Bäume in Koblenz sind geschützt, die Baumschutzsatzung der Stadt soll dabei helfen. Matthias Kolk

Die Baumschutzsatzung in Koblenz steht zur Diskussion, da die FDP ihre Abschaffung im Stadtrat beantragen will. Das Klimabündnis Koblenz stemmt sich gegen diese Absichten – und begründet, warum es die Satzung für wichtig hält.

In einem offenen Brief setzt sich das Klimabündnis Koblenz für den Erhalt der Baumschutzsatzung in Koblenz ein. Am Donnerstag steht ein Antrag der FDP-Fraktion im Stadtrat auf der Tagesordnung, der die 2021 eingeführte Satzung abschaffen will. In dem offenen Brief, der sich direkt an die Ratsmitglieder richtet, erklärt das Klimabündnis, warum sie das für eine schlechte Idee hält.







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