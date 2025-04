„Aufs Maximum reduziert” war mal ein Werbespruch für einen Kleinwagen. Das Gleiche gilt aber auch für die moderne Wohnform Tiny House. Ein besonderes Exemplar dieser Gattung sorgte auf der diesjährigen Immobilienmesse Koblenz für Furore. Zurzeit ist „Valerie” aus dem Hause Aurum Globe zu besichtigen vor Möbel Billi im Gewerbepark Mülheim-Kärlich.

Kompakt, aber voll ausgestattet und obendrein noch mobil, so präsentiert sich das Häuschen. Erfunden hat es der Tüftler André Uschakow. Er entwickelte innerhalb von drei Jahren nicht nur intelligente Lösungen für die Haustechnik, sondern sorgte auch für die notwendigen Zertifikate, sodass das Haus ganzjährig bewohnbar ist. Die entsprechenden Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom sind vorbereitet, Tanks für Frischwasser und Abwasser vorhanden. Das Ganze wiegt gerade mal 3,5 Tonnen mit Möbeln und kann mit einem größeren Pkw an seinen Standort gezogen werden. So kann in kürzester Zeit eine komplette Wohneinheit bereitgestellt und genutzt werden.

i Viele Teile der Inneneinrichtung sind inklusive. Wolfgang Lucke

„Unser Ziel ist es, Wohnraum schnell und flexibel verfügbar zu machen, ohne auf Qualität zu verzichten“, erklärte Bernd Schönig, Vertriebsleiter von Aurum Globe in Mülheim-Kärlich. Eine weitere Besonderheit von „Valerie“ sei die Möglichkeit, Flächen zu nutzen, die sonst nicht für einen Wohnraum infrage kämen. So komme das kleine Haus als temporäre Lösung auf ungenutzten Grundstücken, als Erweiterung für Ferienanlagen oder als mobile Wohnoption in entlegenen Gebieten infrage.

Wer sich im Inneren umschaut, stellt fest: Trotz seiner kompakten Größe wirkt das Tiny House großzügig. „Valerie“ bietet eine komplette Wohnlösung mit Küche, Bad und bis zu drei getrennten Zimmern.

Die Wohnfläche beträgt 26 Quadratmeter. Ein automatisches Nivellierungssystem soll beim schnellen Aufstellen helfen, außerdem ist ein Smart-Home-System vorgesehen. Die Deckenhöhen betragen 204 bis 220 Zentimeter. Auf kleinstem Raum sind dabei Heizung, Waschmaschine, Geschirrspüler, Klimaanlage, Wärmerückgewinnungssystem, eine voll ausgestattete Küche und ein Badezimmer untergebracht.

Wer sich für die kompakte Wohnlösung interessiert, kann entweder einen der Standardgrundrisse wählen oder eine individuelle Gestaltung entwickeln. Bernd Schönig ist überzeugt, dass mit „Valerie“ innovatives Wohnen nicht nur nachhaltig, sondern auch flexibel umsetzbar ist – und relativ schnell: Zurzeit sei mit einer Lieferzeit von drei Monaten zu rechnen.