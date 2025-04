Viele Fahrer standen am Montagmorgen im Stau: Auf der A48 kam es laut Information der Polizei gegen 7.15 Uhr zu einem Unfall. Der Unfall habe sich auf der A48 zwischen dem Autobahnkreuz Koblenz und dem Rastplatz Erdkaul (etwa in Höhe Koblenz-Rübenach) in Fahrtrichtung Dernbach ereignet, so die Polizei. Zwei Autos waren beteiligt, Verletzte gab es keine. Da aber Betriebsstoffe ausliefen, musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr über den Seitenstreifen abgeleitet.

Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden, konnte der Verkehr gegen 8.25 Uhr wieder freigegeben werden. Im Berufsverkehr kam es zu Staus, auch auf der Gegenfahrbahn. Dies ist vermutlich so, weil die Fahrer langsamer fuhren, als sie die Unfallstelle passierten oder weil umliegende Straßen durch die Sperrung mehr genutzt wurden.