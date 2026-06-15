Ehrenbreitsteiner Kulturtage Kleiner Stadtteil, große Kunstszene Peter Karges 15.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Künstlerin Anja Bogott öffnet ihr Atelier für die Ehrenbreitsteiner Kulturtage. Peter Karges

Ehrenbreitstein ist schon lange ein Koblenzer Stadtteil, aber irgendwie tickt die ehemalige kurfürstliche Residenzstadt oft noch ein bisschen anders – und eigen. Kunst spielt hier eine große Rolle. Und sie zieht viele Menschen an.

Mit knapp 2000 Einwohner zählt Ehrenbreitstein nicht gerade zu den großen Stadtteilen in Koblenz. Aber in kulturellen Dingen ist der Stadtteil unterhalb der preußischen Festung schon ein Schwergewicht. Und das demonstrierten am Wochenende einmal mehr die Ehrenbreitsteiner Kulturtage, die schon seit 26 Jahren stattfinden.







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