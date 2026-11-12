Institution in Koblenz Kleiner Laden am Plan: Wer raucht heute noch Zigarren? Doris Schneider 12.11.2026, 13:00 Uhr

i Der Laden in der Koblenzer Löhrstraße, an der Ecke der Vier Türme, hat eine mehr als 100-jährige Geschichte. Ingo Beller

Ein kleiner Laden mitten in bester Koblenzer Altstadtlage, mit Zigaretten, Sekt, E-Zigaretten und ein paar touristischen Artikeln. Und mit einem gläsernen Raum voller Zigarren. Wer raucht denn heute noch so was? Die Antwort ist überraschend.

Schon auf den alten Schwarz-Weiß-Fotografien der Koblenzer Altstadt ist der kleine Laden in der Löhrstraße zu sehen, heute prangen die Buchstaben in Rot auf der apricot-farbenen Fassade und zeigen, dass es noch immer dasselbe gibt wie vor 100 Jahren: Rauchwaren, als Kern des Ladens Wolsdorff Zigarren.







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