Institution in Koblenz
Kleiner Laden am Plan: Wer raucht heute noch Zigarren?
Der Laden in der Koblenzer Löhrstraße, an der Ecke der Vier Türme, hat eine mehr als 100-jährige Geschichte.
Der Laden in der Koblenzer Löhrstraße, an der Ecke der Vier Türme, hat eine mehr als 100-jährige Geschichte.
Ingo Beller

Ein kleiner Laden mitten in bester Koblenzer Altstadtlage, mit Zigaretten, Sekt, E-Zigaretten und ein paar touristischen Artikeln. Und mit einem gläsernen Raum voller Zigarren. Wer raucht denn heute noch so was? Die Antwort ist überraschend.

Lesezeit 3 Minuten
Schon auf den alten Schwarz-Weiß-Fotografien der Koblenzer Altstadt ist der kleine Laden in der Löhrstraße zu sehen, heute prangen die Buchstaben in Rot auf der apricot-farbenen Fassade und zeigen, dass es noch immer dasselbe gibt wie vor 100 Jahren: Rauchwaren, als Kern des Ladens Wolsdorff Zigarren.
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