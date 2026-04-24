Rosenquartier wird angebunden Kleiner Kreisel in Lützel ist fast fertig Doris Schneider 24.04.2026, 17:00 Uhr

i Aus der früheren abknickenden Vorfahrt im Koblenzer Stadtteil Lützel an der Einmündung von Wallersheimer Weg und Andernacher Straße wird ein Kreisel. Die Arbeiten sind fast fertig. Eva Hornauer

Die Zebrastreifen werden markiert, und auch sonst sieht der kleine neue Kreisel schon fast fertig aus. Das neue Rosenquartier in Lützel braucht eine gute Anbindung an die Straßen. So läuft der Verkehr dann hoffentlich rund.

Schon immer war es zu manchen Tageszeiten gar nicht so einfach, die Einmündung Wallersheimer Weg/Andernacher Straße im Koblenzer Stadtteil Lützel zu passieren. Und jetzt, wo das neue Rosenquartier zwischen Bahn und Andernacher Straße entsteht, ist eine zusätzliche Zufahrt nötig.







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